Mükafatını Allah'tan Bekleyerek Kadir Gecesi'ni İhya Edenler Nasıl Müjdelenmiştir? I Sahur Sevinci

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ömer Çelik ve İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül konuk oldu.