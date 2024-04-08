Ayet-i Kerimelerde Takvanın Faziletlerinden Nasıl Bahsedilir? I Sahur Sevinci

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay ve Sanatçı Umut Mürare konuk oldu.