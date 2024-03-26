Huzurlu Bir Aileyi Nasıl İnşa Edebiliriz? | Sahur Sevinci

Ailede Ramazan Hassasiyeti Nasıl Oluşur?

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Eğitimci / Yazar Ahmet Şahin Akbulut ve Eğitimci / Yazar Merve Gülcemal konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

04:00 Ailede Ramazan Ruhunu Nasıl Yaşatabiliriz?

05:30 Ramazan-ı Şerifte Ümmet Bilincini Nasıl Oluşturabilliriz?

19:00 Eşlerin Birbirlerine Olan Muhabbeti Çocukları Nasıl Etkiler?

24:00 Eşlerin Birbirlerine Karşı Olan Sorumlulukları Neler?

35:00 Aynı Evde Yaşamak Aile Olmak mıdır?

39:00 Huzurlu Bir Aileyi Nasıl İnşa Edebiliriz?

48:00 Ramazanın Ailenin Birlik ve Beraberliğe Olan Katkıları Nelerdir?

51:00 Ramazanın Manevi Atmosferini Aile Ortamına Nasıl Taşırız?

01:01:00 Ramazan Bilincini ve Ruhunu Gelecek Nesillere Aktarmada Ailenin Rolü

01:04:00 Ailede Yardımlaşmanın İyileştirici Gücünün Farkına Varabilmek

01:09:00 Ailede Ramazan Hassasiyeti Nasıl Oluşur?

01:20:00 Çocuklarımıza Ramazanı Sevdirmek İçin Neler Yapmalıyız?