Müminin Hayatında Tefekkürün Yansımaları: Hamd ve Şükür | Sahur Sevinci

Nimetlerin Dil ve Kalp Şükrü Nasıl Olmalıdır?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 11. bölümüne Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve DİB Başkanlık Vaizi Cemal Vanlıoğlu konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:00 Rahmet, Mağfiret ve İbadet Ayı: Ramazan

06:30 Nimetin Gerçek Sahibinin İdrakine Varmak: Şükür

10:30 Hamd ve Şükür Arasındaki Fark Nedir?

16:00 Halk Diliyle Şükür Nasıl Olur?

21:00 Nimetleri Vereni Görebilmek: Şükür

22:00 Nimetlerin Dil ve Kalp Şükrü Nasıl Olmalıdır?

30:00 Bereket Kapısının Anahtarı: Şükür

36:00 Şükür ve Bereket Mevsimi: Ramazan

39:00 Derin Bir Saygıyla Nimet Sahibinin İyiliğini Anmak: Şükür

47:00 Sonsuz Rahmet ve Mağfiret Ayı: Ramazan

54:00 Nimetlerin Bereketini Artıran Amel: Şükür

59:00 Mü'minin Hayatında Tefekkürün Yansımaları: Hamd ve Şükür

01:10:00 İnsanın Maddi ve Manevi Hayatına Bereket Getiren Amel: Şükür

01:22:00 Şükür ve Bereket Ayı: Ramazan

01:27:00 Şükür Vazifesi Nasıl Yapılmalıdır?

01:35:00 Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'dan Sahur Duası