Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet | Sahur Sevinci
Peygamberimiz Ve Ashabının İtikad Ve Amelde Takip Ettikleri Yol: Sünnet
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Prof. Dr. Abdullah Hikmet Atan ve Doç. Dr. Murat Kaya konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
03:05 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan
05:40 Birlik Ve Beraberlik Ayı: Ramazan-ı Şerif
09:02 Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet
10:15 İnsanlık İçin Kılavuz Ve Hidayet Güneşi: Kur'an-ı Kerim
13:12 Müminin Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim
16:03 Peygamberimiz Ve Ashabının İtikad Ve Amelde Takip Ettikleri Yol: Sünnet
16:30 Hayata Geçirilmiş Kur'an: Sünnet-i Seniyye
19:02 Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğü Nasıl Anlaşılmalı?
25:40 Hz. Peygamberimizin Söylediği Söz, Yaptığı Fiil Ve Onaylarının Ortak Adı: Sünnet
28:32 Başı Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Cehennem Azabından Kurtuluş Ayı: Ramazan-ı Şerif
33:30 Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi
36:02 Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri
37:10 Hayata Geçirilmiş Kur'an: Sünnet-i Seniyye
39:10 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan
45:40 Kur'an Ve Sünnete Sımsıkı Sarılarak Dünya Ve Ahiret Saadetine Ulaşmak
49:41 Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet
56:45 Kur'an'ın Hz. Peygamber'in Sünnetine Verdiği Değer
1:01:10 Müminin Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim Ve Sünnet-i Seniyye
1:06:41 Sonsuz Rahmet Ve Mağrifet Ayı: Ramazan
1:07:25 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
1:11:05 Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi
1:14:30 Kur'an Ve Sünnete Sımsıkı Sarılarak Dünya Ve Ahiret Saadetine Ulaşmak
1:15:06 İnsanlık İçin Kılavuz Ve Hidayet Güneşi: Kur'an-ı Kerim