Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet | Sahur Sevinci

Peygamberimiz Ve Ashabının İtikad Ve Amelde Takip Ettikleri Yol: Sünnet

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Prof. Dr. Abdullah Hikmet Atan ve Doç. Dr. Murat Kaya konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:05 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan

05:40 Birlik Ve Beraberlik Ayı: Ramazan-ı Şerif

09:02 Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet

10:15 İnsanlık İçin Kılavuz Ve Hidayet Güneşi: Kur'an-ı Kerim

13:12 Müminin Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim

16:03 Peygamberimiz Ve Ashabının İtikad Ve Amelde Takip Ettikleri Yol: Sünnet

16:30 Hayata Geçirilmiş Kur'an: Sünnet-i Seniyye

19:02 Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğü Nasıl Anlaşılmalı?

25:40 Hz. Peygamberimizin Söylediği Söz, Yaptığı Fiil Ve Onaylarının Ortak Adı: Sünnet

28:32 Başı Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Cehennem Azabından Kurtuluş Ayı: Ramazan-ı Şerif

33:30 Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi

36:02 Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri

37:10 Hayata Geçirilmiş Kur'an: Sünnet-i Seniyye

39:10 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan

45:40 Kur'an Ve Sünnete Sımsıkı Sarılarak Dünya Ve Ahiret Saadetine Ulaşmak

49:41 Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet

56:45 Kur'an'ın Hz. Peygamber'in Sünnetine Verdiği Değer

1:01:10 Müminin Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim Ve Sünnet-i Seniyye

1:06:41 Sonsuz Rahmet Ve Mağrifet Ayı: Ramazan

1:07:25 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

1:11:05 Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi

1:14:30 Kur'an Ve Sünnete Sımsıkı Sarılarak Dünya Ve Ahiret Saadetine Ulaşmak

1:15:06 İnsanlık İçin Kılavuz Ve Hidayet Güneşi: Kur'an-ı Kerim