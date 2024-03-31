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Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet | Sahur Sevinci 31 Mart 2024 21. Bölüm
Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi | Sahur Sevinci 31 Mart 2024 19. Bölüm
İtikaf Nedir ve Nasıl Yapılır? | Sahur Sevinci 29 Mart 2024 18. Bölüm
Allah'ın İnsan Üzerindeki Tecellisi En Fazla Olan İsmi Hangisidir? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 17. Bölüm
Ashab-ı Kiramın Peygamber Efendimiz'e Muhabbeti Nasıldı? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 16. Bölüm
Huzurlu Bir Aileyi Nasıl İnşa Edebiliriz? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 15. Bölüm
Erdemli Toplum İnşası İçin Helal Kazancın Önemi | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 14. Bölüm
Savaş Barkçin: Ölçü, İnsanı Yolda Tutar | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 13. Bölüm
Hayati İnanç: Kamil İnsan Aczini İdrak Edendir | Sahur Sevinci 30 Mart 2024 12. Bölüm
Müminin Hayatında Tefekkürün Yansımaları: Hamd ve Şükür | Sahur Sevinci 30 Mart 2024 11. Bölüm
Mekke, Medine ve Kudüs Neden Önemli? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 10. Bölüm
Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 19.03.2024 27 Mart 2024 9. Bölüm
Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavır Olarak "Sabır" | Sahur Sevinci 18.03.2024 27 Mart 2024 8. Bölüm
Duanın Kabul Olduğu Özel Vakitler Var Mı? | Sahur Sevinci 17.03.2024 18 Mart 2024 7. Bölüm
Namazın Ruh Sağlığı İle İlişkisi | Sahur Sevinci 15.03.2024 27 Mart 2024 5. Bölüm
Allah'a Karşı Kulluk Duyarlılığı İbadet Bilinci | Sahur Sevinci 14.04.2024 18 Mart 2024 4. Bölüm
İslam'ın temel esasları: İman ve İnanç | Sahur Sevinci 13.03.2024 15 Mart 2024 3. Bölüm
Manevi Hazineleriyle Oruç | Sahur Sevinci 12.03.2024 13 Mart 2024 2. Bölüm
Ramazan Ayının Manevi İklimi | Sahur Sevinci 11.03.2024 13 Mart 2024 1. Bölüm
Ramazan Kazanımları ve Bayram | Sahur Sevinci 20.04.2023 24 Şubat 2024
Aile İçi Birlik ve Beraberlik | Sahur Sevinci 19.04.2023 24 Şubat 2024
İstikamet Rehberinin İndiği Gece: Kadir Gecesi | Sahur Sevinci 18.04.2023 24 Şubat 2024
Kadir Gecesi'nin gizlenmesinin sebebi I Sahur Sevinci 17.04.2023 24 Şubat 2024
Asgari Ölçüleri Aşan İrade: Takva I Sahur Sevinci 16.04.2023 28 Şubat 2024
Hakikate giden yolda insanı ne bekler? I Sahur Sevinci 15.04.2023 28 Şubat 2024
İslam'ın sanata bakış açısı I Sahur Sevinci 14.04.2023 28 Şubat 2024
Asr Suresi'nin Mana ve Hikmeti | Sahur Sevinci 13.04.2023 24 Şubat 2024
Diyanet'in deprem bölgesindeki çalışmaları neler? I Sahur Sevinci 12.04.2023 24 Şubat 2024
Hz. Peygamberimizin (SAV) Tebliğ Metodu I Sahur Sevinci 11.04.2023 28 Şubat 2024
Tefekkürün Bir Sınırı Var mıdır? | Sahur Sevinci 24 Şubat 2024
Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci 09.04.2023 24 Şubat 2024
İslam Düşünce Geleneğinde "Adalet" | Sahur Sevinci 24 Şubat 2024
Osmanlı'nın yardım eli: Zimem defteri geleneği I Sahur Sevinci 07.04.2023 24 Şubat 2024
Bir Müslüman'ın Aileye Bakış Açısı Nasıl Olmalı? I Sahur Sevinci 06.04.2023 24 Şubat 2024
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri Nedir? I Sahur Sevinci 05.04.2023 24 Şubat 2024
İnsanın musibet karşısında duruşu nasıl olmalı? I Sahur Sevinci 04.04.2023 24 Şubat 2024
Kamil bir imanın ölçüsü: Güzel Ahlak I Sahur Sevinci 03.04.2023 24 Şubat 2024
Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci 02.04.2023 24 Şubat 2024
Ahlaki bir erdem olarak sabır | Sahur Sevinci 01.04.2023 24 Şubat 2024
Ramazan'da Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 31.03.2023 24 Şubat 2024
İslam'da Ticaret Hukuku ve Ahlakı | Sahur Sevinci 30.03.2023 24 Şubat 2024
Kur'an-ı Kerim'de Geçen Peygamber Duaları | Sahur Sevinci 29.03.2023 24 Şubat 2024
İnfakın Toplumsal Faydaları ve Etkileri Nelerdir? I Sahur Sevinci 28.03.2023 24 Şubat 2024
Müminin miracı: Namaz I Sahur Sevinci 27.03.2023 24 Şubat 2024
İmanda Samimiyetin Göstergesi: İbadet | Sahur Sevinci 26.03.2023 24 Şubat 2024
Şuurlu bir imana sahip olmak | Sahur Sevinci 25.03.2023 24 Şubat 2024
Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan | Sahur Sevinci 23.03.2023 24 Şubat 2024

Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet | Sahur Sevinci

Peygamberimiz Ve Ashabının İtikad Ve Amelde Takip Ettikleri Yol: Sünnet

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Prof. Dr. Abdullah Hikmet Atan ve Doç. Dr. Murat Kaya konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci
03:05 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan
05:40 Birlik Ve Beraberlik Ayı: Ramazan-ı Şerif
09:02 Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet
10:15 İnsanlık İçin Kılavuz Ve Hidayet Güneşi: Kur'an-ı Kerim
13:12 Müminin Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim
16:03 Peygamberimiz Ve Ashabının İtikad Ve Amelde Takip Ettikleri Yol: Sünnet
16:30 Hayata Geçirilmiş Kur'an: Sünnet-i Seniyye
19:02 Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğü Nasıl Anlaşılmalı?
25:40 Hz. Peygamberimizin Söylediği Söz, Yaptığı Fiil Ve Onaylarının Ortak Adı: Sünnet
28:32 Başı Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Cehennem Azabından Kurtuluş Ayı: Ramazan-ı Şerif
33:30 Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi
36:02 Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri
37:10 Hayata Geçirilmiş Kur'an: Sünnet-i Seniyye
39:10 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan
45:40 Kur'an Ve Sünnete Sımsıkı Sarılarak Dünya Ve Ahiret Saadetine Ulaşmak
49:41 Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet
56:45 Kur'an'ın Hz. Peygamber'in Sünnetine Verdiği Değer
1:01:10 Müminin Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim Ve Sünnet-i Seniyye
1:06:41 Sonsuz Rahmet Ve Mağrifet Ayı: Ramazan
1:07:25 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
1:11:05 Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi
1:14:30 Kur'an Ve Sünnete Sımsıkı Sarılarak Dünya Ve Ahiret Saadetine Ulaşmak
1:15:06 İnsanlık İçin Kılavuz Ve Hidayet Güneşi: Kur'an-ı Kerim

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