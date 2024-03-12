Sahur Sevinci
Rızkı Nereye Harcadığımız Nereden Kazandığımız Kadar Önemlidir | Sahur Sevinci
Kur'an-ı Kerim'de Geçen Helal ve Tayyibat Kavramlarını Nasıl Anlamalıyız?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Murat Şimşek ve Prof. Dr. Fehmi Ahmet Polat konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
10:00 Kur'an-ı Kerim'de Geçen Helal ve Tayyibat Kavramlarını Nasıl Anlamalıyız?
16:00 Maneviyat Yolcusunun En Çok Dikkat Etmesi Gereken Husus: Helal Kazanç
21:30 İslam'da Helal Lokmanın Önemi Nedir?
26:00 Erdemli Toplum İnşası İçin Helal Kazancın Önemi
29:15 Müslümanın Helal ve Haram Hassasiyeti Nasıl Olmalı?
36:00 İnsan Şahsiyetine Tesir Eden Önemli Husus: Helal Kazanç
46:00 Mü'minin Gönül Dünyasını Korumak İçin Kazancının Helal Olmasının Önemi
01:01:00 Helal Kazancın Ölçüleri ve Haramdan Korunma Yolları
01:08:00 "Allah İle İlişkiniz Düzeldiğinde Tüm Dünya İle İlişkiniz Düzeliyor"
01:15:00 Helal Kazancın Ölçüleri ve Haramdan Korunma Yolları
01:18:00 İslam'da Helal Lokmanın Önemi Nedir?
01:22:00 Müslümanın Helal Lokma Hassasiyeti Nasıl Olmalı?