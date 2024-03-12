Rızkı Nereye Harcadığımız Nereden Kazandığımız Kadar Önemlidir | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Murat Şimşek ve Prof. Dr. Fehmi Ahmet Polat konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

10:00 Kur'an-ı Kerim'de Geçen Helal ve Tayyibat Kavramlarını Nasıl Anlamalıyız?

16:00 Maneviyat Yolcusunun En Çok Dikkat Etmesi Gereken Husus: Helal Kazanç

21:30 İslam'da Helal Lokmanın Önemi Nedir?

26:00 Erdemli Toplum İnşası İçin Helal Kazancın Önemi

29:15 Müslümanın Helal ve Haram Hassasiyeti Nasıl Olmalı?

36:00 İnsan Şahsiyetine Tesir Eden Önemli Husus: Helal Kazanç

46:00 Mü'minin Gönül Dünyasını Korumak İçin Kazancının Helal Olmasının Önemi

01:01:00 Helal Kazancın Ölçüleri ve Haramdan Korunma Yolları

01:08:00 "Allah İle İlişkiniz Düzeldiğinde Tüm Dünya İle İlişkiniz Düzeliyor"

01:15:00 Helal Kazancın Ölçüleri ve Haramdan Korunma Yolları

01:18:00 İslam'da Helal Lokmanın Önemi Nedir?

01:22:00 Müslümanın Helal Lokma Hassasiyeti Nasıl Olmalı?