Sahur Sevinci
İmam Gazali Orucun Derecelerini Nasıl İfade Etmiştir? | Sahur Sevinci
Oruç, toplumsal dayanışmayı nasıl güçlendirir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet Öncel konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
12:00 Hoş Geldin Ey Şehr-i Ramazan...
16:00 Zahiri ve Batıni Yönleriyle Oruç İbadetini Nasıl Anlamalıyız?
19:00 Oruç, hangi ahlaki meziyetleri kazanmamızı sağlar?
22:30 Bereket, Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Ramazan-ı Şerif
29:00 "Temcid Geleneği" Neyi İfade Ediyor?
34:00 Bir Ramazan Geleneği: Temcid-i Şerif
44:00 Samimiyet ve Muhabbet Ayı: Ramazan
49:30 Oruç, hangi ahlaki meziyetleri kazanmamızı sağlar?
54:00 Oruç ibadetinin fayda ve hikmetleri
01:00:00 Oruç, toplumsal dayanışmayı nasıl güçlendirir?
01:12:00 Oruç, hangi ahlaki meziyetleri kazanmamızı sağlar?
01:15:00 Oruç ibadetinin irade eğitimine katkıları
01:17:00 Oruç, zamanı daha verimli kullanmamıza nasıl yardımcı olur?
01:18:30 Oruç ibadeti neden bazı durumlarda kefaret olarak belirlenmiştir?
01:21:00 Oruç ile öğrenilen sabır günlük hayata nasıl yansır?
01:24:00 Oruç ibadetini zihnimizde nasıl anlamlandırmalıyız?
01:30:00 İmam Gazali Orucun Derecelerini Nasıl İfade Etmiştir?
01:33:00 Oruç, bize ne öğretiyor?
01:43:00 Dijital Çağda "Söz Medeniyeti" Gücünü Koruyabildi mi?