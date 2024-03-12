İmam Gazali Orucun Derecelerini Nasıl İfade Etmiştir? | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet Öncel konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

12:00 Hoş Geldin Ey Şehr-i Ramazan...

16:00 Zahiri ve Batıni Yönleriyle Oruç İbadetini Nasıl Anlamalıyız?

19:00 Oruç, hangi ahlaki meziyetleri kazanmamızı sağlar?

22:30 Bereket, Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Ramazan-ı Şerif

29:00 "Temcid Geleneği" Neyi İfade Ediyor?

34:00 Bir Ramazan Geleneği: Temcid-i Şerif

44:00 Samimiyet ve Muhabbet Ayı: Ramazan

49:30 Oruç, hangi ahlaki meziyetleri kazanmamızı sağlar?

54:00 Oruç ibadetinin fayda ve hikmetleri

01:00:00 Oruç, toplumsal dayanışmayı nasıl güçlendirir?

01:12:00 Oruç, hangi ahlaki meziyetleri kazanmamızı sağlar?

01:15:00 Oruç ibadetinin irade eğitimine katkıları

01:17:00 Oruç, zamanı daha verimli kullanmamıza nasıl yardımcı olur?

01:18:30 Oruç ibadeti neden bazı durumlarda kefaret olarak belirlenmiştir?

01:21:00 Oruç ile öğrenilen sabır günlük hayata nasıl yansır?

01:24:00 Oruç ibadetini zihnimizde nasıl anlamlandırmalıyız?

01:30:00 İmam Gazali Orucun Derecelerini Nasıl İfade Etmiştir?

01:33:00 Oruç, bize ne öğretiyor?

01:43:00 Dijital Çağda "Söz Medeniyeti" Gücünü Koruyabildi mi?