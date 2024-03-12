Sahur Sevinci
"Dua, Allah'a Ulaşan En Hızlı İletişim Kanalıdır" | Sahur Sevinci
Nasıl Dua Etmeliyiz?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Abdullah Kahraman ve İmam Hatib Ramazan Kutlu konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
10:00 Kulun Rabbiyle İrtibatı: Dua
12:00 Kulun Bütün Benliğiyle Allah'a Yaklaşması: Dua
18:00 İnsanın Aciz Oluşunun İtirafı: Dua
25:00 Bereket, Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Ramazan-ı Şerif
30:30 Allah'a Yakarış Maksadıyla Yazılmış Manzum ve Mensur Eserler: Münacaat
42:00 Varlığı Diri Tutan Yakarış: Dua
47:00 Manevi Güç, Şifa ve Huzur Kaynağı Olarak "Dua"
51:30 Dua Etme Adabı Nasıl Olmalıdır?
54:00 Kulun Bütün Benliğiyle Allah'a Yaklaşması: Dua
01:08:00 Nasıl Dua Etmeliyiz?
01:20:00 Dua Etmeye Nasıl Başlanmalı?