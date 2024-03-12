"Dua, Allah'a Ulaşan En Hızlı İletişim Kanalıdır" | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Abdullah Kahraman ve İmam Hatib Ramazan Kutlu konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

10:00 Kulun Rabbiyle İrtibatı: Dua

12:00 Kulun Bütün Benliğiyle Allah'a Yaklaşması: Dua

18:00 İnsanın Aciz Oluşunun İtirafı: Dua

25:00 Bereket, Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Ramazan-ı Şerif

30:30 Allah'a Yakarış Maksadıyla Yazılmış Manzum ve Mensur Eserler: Münacaat

42:00 Varlığı Diri Tutan Yakarış: Dua

47:00 Manevi Güç, Şifa ve Huzur Kaynağı Olarak "Dua"

51:30 Dua Etme Adabı Nasıl Olmalıdır?

54:00 Kulun Bütün Benliğiyle Allah'a Yaklaşması: Dua

01:08:00 Nasıl Dua Etmeliyiz?

01:20:00 Dua Etmeye Nasıl Başlanmalı?