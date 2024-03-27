Allah'ın İnsan Üzerindeki Tecellisi En Fazla Olan İsmi Hangisidir? | Sahur Sevinci

"Allah" İsminin Hikmeti Nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Adem Ergül ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Macit konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

02:20 Allah'ın En Güzel İsimleri: Esma-i Hüsna

04:30 Rahmet, Mağfiret Ve Kurtuluş Ayı: Ramazan

07:55 İlmin Yücesi Ve Şereflisi: Esma-i Hüsna'yı Hakkıyla Bilmek

13:04 Allah'ı İsimleriyle Tanımak

16:30 Kur'an-ı Kerim Ve Sünnette "Esma-i Hüsna"

22:24 Allah'ı Bilmenin Yolu: Esma-i Hüsna

25:02 "Allah" İsminin Hikmeti Nedir?

41:20 Allah'ın En Güzel İsimleri: Esma-i Hüsna

48:40 Esma-i Hüsna'nın Faziletleri

50:55 Esma-i Hüsna'nın Tecellileri Müslüman'ın Hayatına Nasıl Yansımalı?

1:02:25 Allah'ın Bilmenin Yolu: Esma-i Hüsna

1:05:15 Allah'ın İsimlerinin Kainattaki Tecellileri

1:10:05 İlmin En Yücesi Ve Şereflisi: Esma-i Hüsnay'yı Hakkıyla Bilmek

1:13:15 Allah'ın İnsan Üzerindeki Tecellisi En Fazla Olan İsmi Hangisidir?

1:19:45 Dr.Adem Ergül'den Sahur Duası...