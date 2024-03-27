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Allah'ın İnsan Üzerindeki Tecellisi En Fazla Olan İsmi Hangisidir? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 17. Bölüm
Ashab-ı Kiramın Peygamber Efendimiz'e Muhabbeti Nasıldı? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 16. Bölüm
Huzurlu Bir Aileyi Nasıl İnşa Edebiliriz? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 15. Bölüm
Erdemli Toplum İnşası İçin Helal Kazancın Önemi | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 14. Bölüm
Savaş Barkçin: Ölçü, İnsanı Yolda Tutar | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 13. Bölüm
Mekke, Medine ve Kudüs Neden Önemli? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 10. Bölüm
Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 19.03.2024 27 Mart 2024 9. Bölüm
Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavır Olarak "Sabır" | Sahur Sevinci 18.03.2024 27 Mart 2024 8. Bölüm
Duanın Kabul Olduğu Özel Vakitler Var Mı? | Sahur Sevinci 17.03.2024 18 Mart 2024 7. Bölüm
Namazın Ruh Sağlığı İle İlişkisi | Sahur Sevinci 15.03.2024 27 Mart 2024 5. Bölüm
Allah'a Karşı Kulluk Duyarlılığı İbadet Bilinci | Sahur Sevinci 14.04.2024 18 Mart 2024 4. Bölüm
İslam'ın temel esasları: İman ve İnanç | Sahur Sevinci 13.03.2024 15 Mart 2024 3. Bölüm
Manevi Hazineleriyle Oruç | Sahur Sevinci 12.03.2024 13 Mart 2024 2. Bölüm
Ramazan Ayının Manevi İklimi | Sahur Sevinci 11.03.2024 13 Mart 2024 1. Bölüm
Ramazan Kazanımları ve Bayram | Sahur Sevinci 20.04.2023 24 Şubat 2024
Aile İçi Birlik ve Beraberlik | Sahur Sevinci 19.04.2023 24 Şubat 2024
İstikamet Rehberinin İndiği Gece: Kadir Gecesi | Sahur Sevinci 18.04.2023 24 Şubat 2024
Kadir Gecesi'nin gizlenmesinin sebebi I Sahur Sevinci 17.04.2023 24 Şubat 2024
Asgari Ölçüleri Aşan İrade: Takva I Sahur Sevinci 16.04.2023 28 Şubat 2024
Hakikate giden yolda insanı ne bekler? I Sahur Sevinci 15.04.2023 28 Şubat 2024
İslam'ın sanata bakış açısı I Sahur Sevinci 14.04.2023 28 Şubat 2024
Asr Suresi'nin Mana ve Hikmeti | Sahur Sevinci 13.04.2023 24 Şubat 2024
Diyanet'in deprem bölgesindeki çalışmaları neler? I Sahur Sevinci 12.04.2023 24 Şubat 2024
Hz. Peygamberimizin (SAV) Tebliğ Metodu I Sahur Sevinci 11.04.2023 28 Şubat 2024
Tefekkürün Bir Sınırı Var mıdır? | Sahur Sevinci 24 Şubat 2024
Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci 09.04.2023 24 Şubat 2024
İslam Düşünce Geleneğinde "Adalet" | Sahur Sevinci 24 Şubat 2024
Osmanlı'nın yardım eli: Zimem defteri geleneği I Sahur Sevinci 07.04.2023 24 Şubat 2024
Bir Müslüman'ın Aileye Bakış Açısı Nasıl Olmalı? I Sahur Sevinci 06.04.2023 24 Şubat 2024
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri Nedir? I Sahur Sevinci 05.04.2023 24 Şubat 2024
İnsanın musibet karşısında duruşu nasıl olmalı? I Sahur Sevinci 04.04.2023 24 Şubat 2024
Kamil bir imanın ölçüsü: Güzel Ahlak I Sahur Sevinci 03.04.2023 24 Şubat 2024
Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci 02.04.2023 24 Şubat 2024
Ahlaki bir erdem olarak sabır | Sahur Sevinci 01.04.2023 24 Şubat 2024
Ramazan'da Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 31.03.2023 24 Şubat 2024
İslam'da Ticaret Hukuku ve Ahlakı | Sahur Sevinci 30.03.2023 24 Şubat 2024
Kur'an-ı Kerim'de Geçen Peygamber Duaları | Sahur Sevinci 29.03.2023 24 Şubat 2024
İnfakın Toplumsal Faydaları ve Etkileri Nelerdir? I Sahur Sevinci 28.03.2023 24 Şubat 2024
Müminin miracı: Namaz I Sahur Sevinci 27.03.2023 24 Şubat 2024
İmanda Samimiyetin Göstergesi: İbadet | Sahur Sevinci 26.03.2023 24 Şubat 2024
Şuurlu bir imana sahip olmak | Sahur Sevinci 25.03.2023 24 Şubat 2024
Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan | Sahur Sevinci 23.03.2023 24 Şubat 2024

Allah'ın İnsan Üzerindeki Tecellisi En Fazla Olan İsmi Hangisidir? | Sahur Sevinci

"Allah" İsminin Hikmeti Nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Adem Ergül ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Macit konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci
02:20 Allah'ın En Güzel İsimleri: Esma-i Hüsna
04:30 Rahmet, Mağfiret Ve Kurtuluş Ayı: Ramazan
07:55 İlmin Yücesi Ve Şereflisi: Esma-i Hüsna'yı Hakkıyla Bilmek
13:04 Allah'ı İsimleriyle Tanımak
16:30 Kur'an-ı Kerim Ve Sünnette "Esma-i Hüsna"
22:24 Allah'ı Bilmenin Yolu: Esma-i Hüsna
25:02 "Allah" İsminin Hikmeti Nedir?
41:20 Allah'ın En Güzel İsimleri: Esma-i Hüsna
48:40 Esma-i Hüsna'nın Faziletleri
50:55 Esma-i Hüsna'nın Tecellileri Müslüman'ın Hayatına Nasıl Yansımalı?
1:02:25 Allah'ın Bilmenin Yolu: Esma-i Hüsna
1:05:15 Allah'ın İsimlerinin Kainattaki Tecellileri
1:10:05 İlmin En Yücesi Ve Şereflisi: Esma-i Hüsnay'yı Hakkıyla Bilmek
1:13:15 Allah'ın İnsan Üzerindeki Tecellisi En Fazla Olan İsmi Hangisidir?
1:19:45 Dr.Adem Ergül'den Sahur Duası...

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