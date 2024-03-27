Allah'ın İnsan Üzerindeki Tecellisi En Fazla Olan İsmi Hangisidir? | Sahur Sevinci
"Allah" İsminin Hikmeti Nedir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Adem Ergül ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Macit konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
02:20 Allah'ın En Güzel İsimleri: Esma-i Hüsna
04:30 Rahmet, Mağfiret Ve Kurtuluş Ayı: Ramazan
07:55 İlmin Yücesi Ve Şereflisi: Esma-i Hüsna'yı Hakkıyla Bilmek
13:04 Allah'ı İsimleriyle Tanımak
16:30 Kur'an-ı Kerim Ve Sünnette "Esma-i Hüsna"
22:24 Allah'ı Bilmenin Yolu: Esma-i Hüsna
25:02 "Allah" İsminin Hikmeti Nedir?
41:20 Allah'ın En Güzel İsimleri: Esma-i Hüsna
48:40 Esma-i Hüsna'nın Faziletleri
50:55 Esma-i Hüsna'nın Tecellileri Müslüman'ın Hayatına Nasıl Yansımalı?
1:02:25 Allah'ın Bilmenin Yolu: Esma-i Hüsna
1:05:15 Allah'ın İsimlerinin Kainattaki Tecellileri
1:10:05 İlmin En Yücesi Ve Şereflisi: Esma-i Hüsnay'yı Hakkıyla Bilmek
1:13:15 Allah'ın İnsan Üzerindeki Tecellisi En Fazla Olan İsmi Hangisidir?
1:19:45 Dr.Adem Ergül'den Sahur Duası...