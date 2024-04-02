Mahremiyet Eğitiminde Önemli Bir Nokta: "Hayır" Diyebilmek | Sahur Sevinci

Sanal Ortamda Mahremiyete Nasıl Dikkat Etmeliyiz?

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Doç. Dr. Esat Altıntaş ve Prof. Dr. Mehmet Lütfi Aslan konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

02:00 Ailede Mahremiyet Eğitimi

09:30 İslam Düşünce Geleneğinde Mahremiyetin Önemi

11:30 Mahremiyet Eğitimi Neden Önemlidir?

13:30 Mahremiyet Bilincini Nasıl Oluşturabiliriz?

15:30 Modern Dünya Mahremiyet Değerini Yok Etmeye mi Çalışıyor?

19:00 Çocuklarda Mahremiyet Eğitiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

20:30 Çocuklara Mahremiyet Bilinci Nasıl Kazandırılmalı?

22:30 Mahremiyet Eğitiminin Kapsamı Nedir?

23:45 Sosyal Medya ve Mahremiyet

25:30 Sanal Ortamda Mahremiyet Farkındalığının Kazandırılması

28:15 Kitle İletişim Araçları Mahremiyet Algısını Nasıl Etkiledi?

31:00 Çocuklara Mahremiyet Eğitimi Ne Zaman Verilmeli?

32:30 Çocuklar, Sınırlarını ve Özel Alanlarını Nasıl Belirlemeli?

34:30 Aile Hayatında Mahremiyet Bilincini Nasıl Kazanabiliriz?

39:30 İslam Düşünce Geleneğinde Mahremiyetin Önemi

45:00 Sanal Ortamda Mahremiyete Nasıl Dikkat Etmeliyiz?

49:00 Ailede Mahremiyeti Korumak İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

52:00 Mahremiyet Eğitiminde Önemli Bir Nokta: "Hayır" Diyebilmek

56:00 Çocuklarda Mahremiyet Eğitiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

01:02:00 Sanal Ortamda Mahremiyete Nasıl Bir Dikkat Etmeliyiz?

01:08:00 Çocuğun Mahremiyet Bilinci Kazanmasında Ebeveynlerin Rolü

01:11:00 Mahremiyet Eğitiminin Amacı Nedir?