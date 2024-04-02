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Mahremiyet Eğitiminde Önemli Bir Nokta: "Hayır" Diyebilmek | Sahur Sevinci 02 Nisan 2024 22. Bölüm
Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet | Sahur Sevinci 31 Mart 2024 21. Bölüm
Müslümanın "İyiliğe Çağırıp Kötülükten Sakındırma" Vazifesi: Tebliğ | Sahur Sevinci 01 Nisan 2024 20. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'i Nasıl Tefekkür Etmeliyiz? | Sahur Sevinci 01 Nisan 2024 19. Bölüm
İtikaf Nedir ve Nasıl Yapılır? | Sahur Sevinci 29 Mart 2024 18. Bölüm
Allah'ın İnsan Üzerindeki Tecellisi En Fazla Olan İsmi Hangisidir? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 17. Bölüm
Ashab-ı Kiramın Peygamber Efendimiz'e Muhabbeti Nasıldı? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 16. Bölüm
Huzurlu Bir Aileyi Nasıl İnşa Edebiliriz? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 15. Bölüm
Erdemli Toplum İnşası İçin Helal Kazancın Önemi | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 14. Bölüm
Savaş Barkçin: Ölçü, İnsanı Yolda Tutar | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 13. Bölüm
Hayati İnanç: Kamil İnsan Aczini İdrak Edendir | Sahur Sevinci 30 Mart 2024 12. Bölüm
Müminin Hayatında Tefekkürün Yansımaları: Hamd ve Şükür | Sahur Sevinci 30 Mart 2024 11. Bölüm
Mekke, Medine ve Kudüs Neden Önemli? | Sahur Sevinci 27 Mart 2024 10. Bölüm
Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 19.03.2024 27 Mart 2024 9. Bölüm
Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavır Olarak "Sabır" | Sahur Sevinci 18.03.2024 27 Mart 2024 8. Bölüm
Duanın Kabul Olduğu Özel Vakitler Var Mı? | Sahur Sevinci 17.03.2024 18 Mart 2024 7. Bölüm
Namazın Ruh Sağlığı İle İlişkisi | Sahur Sevinci 15.03.2024 27 Mart 2024 5. Bölüm
Allah'a Karşı Kulluk Duyarlılığı İbadet Bilinci | Sahur Sevinci 14.04.2024 18 Mart 2024 4. Bölüm
İslam'ın temel esasları: İman ve İnanç | Sahur Sevinci 13.03.2024 15 Mart 2024 3. Bölüm
Manevi Hazineleriyle Oruç | Sahur Sevinci 12.03.2024 13 Mart 2024 2. Bölüm
Ramazan Ayının Manevi İklimi | Sahur Sevinci 11.03.2024 13 Mart 2024 1. Bölüm
Ramazan Kazanımları ve Bayram | Sahur Sevinci 20.04.2023 24 Şubat 2024
Aile İçi Birlik ve Beraberlik | Sahur Sevinci 19.04.2023 24 Şubat 2024
İstikamet Rehberinin İndiği Gece: Kadir Gecesi | Sahur Sevinci 18.04.2023 24 Şubat 2024
Kadir Gecesi'nin gizlenmesinin sebebi I Sahur Sevinci 17.04.2023 24 Şubat 2024
Asgari Ölçüleri Aşan İrade: Takva I Sahur Sevinci 16.04.2023 28 Şubat 2024
Hakikate giden yolda insanı ne bekler? I Sahur Sevinci 15.04.2023 28 Şubat 2024
İslam'ın sanata bakış açısı I Sahur Sevinci 14.04.2023 28 Şubat 2024
Asr Suresi'nin Mana ve Hikmeti | Sahur Sevinci 13.04.2023 24 Şubat 2024
Diyanet'in deprem bölgesindeki çalışmaları neler? I Sahur Sevinci 12.04.2023 24 Şubat 2024
Hz. Peygamberimizin (SAV) Tebliğ Metodu I Sahur Sevinci 11.04.2023 28 Şubat 2024
Tefekkürün Bir Sınırı Var mıdır? | Sahur Sevinci 24 Şubat 2024
Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci 09.04.2023 24 Şubat 2024
İslam Düşünce Geleneğinde "Adalet" | Sahur Sevinci 24 Şubat 2024
Osmanlı'nın yardım eli: Zimem defteri geleneği I Sahur Sevinci 07.04.2023 24 Şubat 2024
Bir Müslüman'ın Aileye Bakış Açısı Nasıl Olmalı? I Sahur Sevinci 06.04.2023 24 Şubat 2024
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri Nedir? I Sahur Sevinci 05.04.2023 24 Şubat 2024
İnsanın musibet karşısında duruşu nasıl olmalı? I Sahur Sevinci 04.04.2023 24 Şubat 2024
Kamil bir imanın ölçüsü: Güzel Ahlak I Sahur Sevinci 03.04.2023 24 Şubat 2024
Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci 02.04.2023 24 Şubat 2024
Ahlaki bir erdem olarak sabır | Sahur Sevinci 01.04.2023 24 Şubat 2024
Ramazan'da Tövbe ve İstiğfar | Sahur Sevinci 31.03.2023 24 Şubat 2024
İslam'da Ticaret Hukuku ve Ahlakı | Sahur Sevinci 30.03.2023 24 Şubat 2024
Kur'an-ı Kerim'de Geçen Peygamber Duaları | Sahur Sevinci 29.03.2023 24 Şubat 2024
İnfakın Toplumsal Faydaları ve Etkileri Nelerdir? I Sahur Sevinci 28.03.2023 24 Şubat 2024
Müminin miracı: Namaz I Sahur Sevinci 27.03.2023 24 Şubat 2024
İmanda Samimiyetin Göstergesi: İbadet | Sahur Sevinci 26.03.2023 24 Şubat 2024
Şuurlu bir imana sahip olmak | Sahur Sevinci 25.03.2023 24 Şubat 2024
Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan | Sahur Sevinci 23.03.2023 24 Şubat 2024

Mahremiyet Eğitiminde Önemli Bir Nokta: "Hayır" Diyebilmek | Sahur Sevinci

Sanal Ortamda Mahremiyete Nasıl Dikkat Etmeliyiz?

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Doç. Dr. Esat Altıntaş ve Prof. Dr. Mehmet Lütfi Aslan konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci
02:00 Ailede Mahremiyet Eğitimi
09:30 İslam Düşünce Geleneğinde Mahremiyetin Önemi
11:30 Mahremiyet Eğitimi Neden Önemlidir?
13:30 Mahremiyet Bilincini Nasıl Oluşturabiliriz?
15:30 Modern Dünya Mahremiyet Değerini Yok Etmeye mi Çalışıyor?
19:00 Çocuklarda Mahremiyet Eğitiminde Nelere Dikkat Edilmeli?
20:30 Çocuklara Mahremiyet Bilinci Nasıl Kazandırılmalı?
22:30 Mahremiyet Eğitiminin Kapsamı Nedir?
23:45 Sosyal Medya ve Mahremiyet
25:30 Sanal Ortamda Mahremiyet Farkındalığının Kazandırılması
28:15 Kitle İletişim Araçları Mahremiyet Algısını Nasıl Etkiledi?
31:00 Çocuklara Mahremiyet Eğitimi Ne Zaman Verilmeli?
32:30 Çocuklar, Sınırlarını ve Özel Alanlarını Nasıl Belirlemeli?
34:30 Aile Hayatında Mahremiyet Bilincini Nasıl Kazanabiliriz?
39:30 İslam Düşünce Geleneğinde Mahremiyetin Önemi
45:00 Sanal Ortamda Mahremiyete Nasıl Dikkat Etmeliyiz?
49:00 Ailede Mahremiyeti Korumak İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?
52:00 Mahremiyet Eğitiminde Önemli Bir Nokta: "Hayır" Diyebilmek
56:00 Çocuklarda Mahremiyet Eğitiminde Nelere Dikkat Edilmeli?
01:02:00 Sanal Ortamda Mahremiyete Nasıl Bir Dikkat Etmeliyiz?
01:08:00 Çocuğun Mahremiyet Bilinci Kazanmasında Ebeveynlerin Rolü
01:11:00 Mahremiyet Eğitiminin Amacı Nedir?

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