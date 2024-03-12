Sahur Sevinci
Allah'a Yöneliş Bilincini Tazeleme: Tövbe | Sahur Sevinci
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Neden Günde 70 Kez Tövbe Ederdi?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Soner Duman ve Ubeydullah Sezikli konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
16:00 Allah'a Yöneliş Bilincini Tazeleme: Tövbe
20:00 Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Neden Günde 70 Kez Tövbe Ederdi?
22:15 "Vakit Geçmeden Namazı Kılmakta, Ölüm Gelmeden Tövbe Etmekte Acele Et"
27:00 Arınma ve Öze Dönüşün Adı: Tövbe
41:00 Ömür Muhasebesi İçin Bir Vesile: Ramazan-ı Şerif
49:00 Tövbe ve İstiğfar Arasındaki Fark Nedir?
51:30 Samimi Tövbe Nasıl Olur?
01:04:00 Makbul Bir Tövbe Nasıl Olmalıdır?
01:10:00 Tövbe Eden Kişi Geçmişiyle Nasıl Yüzleşmeli?
01:16:00 Tövbe Etmeyen Bir İnsan Ne Kaybeder?
01:27:00 Allah'a Yöneliş Bilincini Tazeleme: Tövbe
01:28:30 "Duman: Allah'ın Rahmeti Şeytanın Nefretinden Daha Büyüktür"