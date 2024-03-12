Allah'a Yöneliş Bilincini Tazeleme: Tövbe | Sahur Sevinci

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Prof. Dr. Soner Duman ve Ubeydullah Sezikli konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

16:00 Allah'a Yöneliş Bilincini Tazeleme: Tövbe

20:00 Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Neden Günde 70 Kez Tövbe Ederdi?

22:15 "Vakit Geçmeden Namazı Kılmakta, Ölüm Gelmeden Tövbe Etmekte Acele Et"

27:00 Arınma ve Öze Dönüşün Adı: Tövbe

41:00 Ömür Muhasebesi İçin Bir Vesile: Ramazan-ı Şerif

49:00 Tövbe ve İstiğfar Arasındaki Fark Nedir?

51:30 Samimi Tövbe Nasıl Olur?

01:04:00 Makbul Bir Tövbe Nasıl Olmalıdır?

01:10:00 Tövbe Eden Kişi Geçmişiyle Nasıl Yüzleşmeli?

01:16:00 Tövbe Etmeyen Bir İnsan Ne Kaybeder?

01:27:00 Allah'a Yöneliş Bilincini Tazeleme: Tövbe

01:28:30 "Duman: Allah'ın Rahmeti Şeytanın Nefretinden Daha Büyüktür"