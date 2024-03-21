Mekke, Medine ve Kudüs Neden Önemli? | Sahur Sevinci
Emin Beldelerin Özellikleri Neler?
00:00 Sahur Sevinci
03:00 Rahmet, Mağfiret ve Bereket Ayı: Ramazan
14:00 Mekke, Medine ve Kudüs Neden Önemli?
18:00 Kur'an'a Dayalı Bir Medeniyet Kavramı: Emin Belde
30:00 İnsan ve İnsanlık Değerlerini Merkeze Alan Emin Beldeler
33:00 Müslüman Devlet Tasavvuru: Emin Belde
44:00 İslam'da Medeniyetin Beşiği Olan Şehirler
56:00 Bir Arada Yaşama Tasavvuru: Emin Belde
01:08:00 Emin Beldeler: Mekke, Medine ve Kudüs
01:11:00 Emin Beldelerin Özellikleri Neler?
01:15:00 "Erdemli Bir Şehir" Müslüman Topluluklarının Kimliğini Nasıl İnşa Eder?