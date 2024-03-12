Sahur Sevinci
Dünya ve Ahirette İnsanı Selamete Çıkaran Bir Değer: Edep | Sahur Sevinci
Kur'an-ı Kerim'de Edep Kavramı Nasıl Geçmektedir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Büyük Çamlıca İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu ve Prof. Dr. Oğuzhan Aydın konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
15:00 Bereket, Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Ramazan-ı Şerif
21:00 İnsan Ahlakının Özü: Edep
26:00 En Güzel Edep Timsali: Hz. Muhammed (S.A.V.)
29:00 Edep, Hayatımızı Nasıl Güzelleştirir?
32:00 Osmanlı'da Edep Anlayışı Nasıldı?
42:00 Dünya ve Ahirette İnsanı Selamete Çıkaran Bir Değer: Edep
54:00 Kur'an-ı Kerim'de Edep Kavramı Nasıl Geçmektedir?
01:19:00 Ahlakın En Güzel Örneği, Muhabbet Peygamberi: Hz. Muhammed (S.A.V.)
01:32:00 "Edep Ya Hu!" Sözü Günümüzde Ne İfade Ediyor?