Namazın Ruh Sağlığı İle İlişkisi | Sahur Sevinci 15.03.2024

Kur'an'da imani ve ahlaki bir tavrın göstergesi olarak sabır ve namaz...

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bu bölümüne Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş ve Prof. Dr. Soner Duman konuk oldu.

03:00 Rahmet, Mağfiret ve İbadet Ayı: Ramazan 06:00 Dinin Direği, Mü'minin Miracı: Namaz 10:00 İnsanın Rabbiyle Buluşması: Namaz 12:15 Namazın Ruh Sağlığı İle İlişkisi 23:30 İmanda Samimiyetin Göstergesi: Namaz 27:00 Namazı Huşu İçinde Kılmak İçin Ne Yapmalıyız? 32:30 Maddi ve Manevi Arınma İklimi: Ramazan 37:00 Kalpteki İmanın Tezahürü Olarak Namaz 42:00 Kötülüklerden Alıkoyan Namaz Hangi Namazdır? 44:30 İnsanın Özüyle İritbat Kurmasında Namazın Önemi 49:00 Namazın Sosyal Hayata ve Ahlaki Davranışlara Etkisi 52:00 Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavrın Göstergesi Olarak Sabır ve Namaz 01:02:00 Namaz İnsanı Nasıl Dönüştürür? 01:10:00 Namazda İstikrar Nasıl Sağlanır? 01:16:00 Kötülüklerden Alıkoyan Namaz Hangi Namazdır? 01:18:30 Namazın Sosyal Hayata ve Ahlaki Davranışlara Etkisi 01:27:00 Cemaatle Namaz Kılmanın Birlik ve Beraberliğimize Katkıları 01:38:00 Zaman Yönetimi Öğreniminde Namazın Etkisi 01:44:00 Çocuklara, Gençlere Namaz Bilinci Aşılamada Nasıl Hareket Etmeliyiz?