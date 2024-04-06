"Emrolduğun Gibi Dosdoğru Ol" Ayeti Bize Ne Anlatıyor? I Sahur Sevinci

Nasıl "İstikanet" Üzere Olunur?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Buladı ve Rap Sanatçısı Resul Aydemir konuk oldu.

03:08 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan

05:37 Elveda Ya Şehr-İ Ramazan...

10:58 Birlik Ve Beraberlik Ayı: Ramazan-ı Şerif

16:11 Sonsuz Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan

22:09 Başı Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Cehennem Azabından Kurtuluş Ayı: Ramazan-ı Şerif

23:10 "İstikamet Üzere Olmak" Ne Demektir?

25:10 "Emrolduğun Gibi Dosdoğru Ol" Ayeti Bize Ne Anlatıyor?

26:40 İstikameti Bulmak İçin Ne Yapabiliriz?

29:10 Teslimiyet Ve Samimiyetin Neticesi: İstikamet

29:44 İstikamet Üzere Kalmak Mümkün Mü?

34:20 Nasıl "İstikanet" Üzere Olunur?

39:59 Birlik Ve Beraberlik Ayı: Ramazan-ı Şerif

46:09 Bir Ömür Kur'an Ve Sünnetin Ruhaniyeti İle Yaşamak: İstikamet

49:05 "Emrolduğun Gibi Dosdoğru Ol" Ayeti Bize Ne Anlatıyor?

54:55 Rabbimizin İradesine Ram Olmak Karşısında Haşyet Ve Takva İle Durmak: İstikamet

58:25 Bir İstikamet Örneği Olarak Hz. Peygamber S.A.V.

1:00:20 Elveda Ya Şehr-İ Ramazan...