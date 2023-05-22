64. Bölüm | Eşler Arası Sağlıklı İletişim ve Sorun Çözme Formülleri

Eşler arasındaki sorunlara çözüm üretebilmek için neler yapılmalı?

Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, eşler arası sağlıklı iletişimin yolları ve eşler arası problemlerde sorun çözme yöntemlerinden bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

04:00 Eşler arası sağlıklı iletişim ve sorun çözme formülleri

17:00 Eşler arası iletişimde beklentilerin düzeyi ne şekilde olmalı?

23:00 Eşler arası sağlıklı bir iletişim biçimi nasıl inşa edilir?

33:00 Eşler arası iletişimi etkileyen beklentiler

36:30 Eşler arasındaki iletişimi olumsuz yönde etkileyen faktörler

41:30 Sağlıklı iletişim dilini nasıl inşa ederiz?

52:00 Eşler arası sağlıklı iletişim ve sorun çözme formülleri

57:00 Sevgi dili ve iletişim her zaman konuşmakla mı mümkün olur?

01:18:00 Eşler arasındaki sorunlara çözüm üretebilmek için neler yapılmalı?

01:23:00 Eşler arası iletişimde üçüncü şahısların müdahalesi