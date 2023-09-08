Evlilikte Kendini Değersiz Hissetmek | Ailede Benden Bize
Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim, evlilikte değerli hissettiren davranışlara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, evlilikte değerli hissettiren davranışlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...
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00:00 Ailede Benden Bize
04:00 Evlilikte kendini değersiz hissetmek
11:00 Eşler arasındaki değer ölçütü nedir?
20:00 Eşler birbirini nasıl değersiz hissettirir?
28:00 Evlilikte kişileri değersiz hissettiren davranış biçimleri nelerdir?
45:00 Değersizlik duygusuyla nasıl baş edebiliriz?
55:00 Evlilikte değersizlik duygusunun yol açtığı sorunlar
01:02:00 Evlilikte değersiz hissettiren davranış biçimleri neler?
01:09:00 İlişkimizde bir denge problemi var nasıl çözerim?