Evlilikte Kendini Değersiz Hissetmek | Ailede Benden Bize

Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim, evlilikte değerli hissettiren davranışlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, evlilikte değerli hissettiren davranışlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

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00:00 Ailede Benden Bize

04:00 Evlilikte kendini değersiz hissetmek

11:00 Eşler arasındaki değer ölçütü nedir?

20:00 Eşler birbirini nasıl değersiz hissettirir?

28:00 Evlilikte kişileri değersiz hissettiren davranış biçimleri nelerdir?

45:00 Değersizlik duygusuyla nasıl baş edebiliriz?

55:00 Evlilikte değersizlik duygusunun yol açtığı sorunlar

01:02:00 Evlilikte değersiz hissettiren davranış biçimleri neler?

01:09:00 İlişkimizde bir denge problemi var nasıl çözerim?