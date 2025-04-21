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Ailede Benden Bize

Eşim Tarafından Önemsenmediğimi Hissediyorum, Ne Yapmalıyım? | Ailede Benden Bize

Kendimi Yetersiz Hissediyorum, Bu Duygudan Nasıl Kurtulabilirim?

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize
05:00 Eşim Arkadaşlarıyla Çok Fazla Vakit Geçiriyor, Ne Yapmalıyım?
16:00 Öfkelendiğimde Kendimi Nasıl Teskin Edebilirim?
25:00 Eşim Duygularımı Görmezden Geliyor, Ne Yapmalıyım?
31:00 Eşim Beni Aldattı, Pişman Olduğunu Söylüyor Ama Aynı Zamanda Beni Suçluyor, Ne Yapmalıyım?
38:00 Eltimle Aramızda Bir Sorun Olmamasına Rağmen Küsmek İçin Bahane Arıyor, Ne Yapmalıyım?
43:00 Eşim Yapamadıkları Üzerinden Sürekli Başkalarıyla Kıyaslıyorum, Ne Yapmalıyım?
45:30 Anne ve Babamın İlişkisine Baktıkça Evlilikten Soğuyorum, Bu Duyguyu Nasıl Aşabilirim?
50:00 Kendimi Yetersiz Hissediyorum, Bu Duygudan Nasıl Kurtulabilirim?
57:00 Aile Binasında Yaşıyoruz. Bu Durum Eşimle Bazı Sorunlara Sebep Oluyor, Ne Yapmalıyım?
01:00:00 Eşim Bazı Kötü Alışkanlıklara Sahip Ama Özünde İyi Bir İnsan, Ona Sabretmem Doğru mu?
01:09:00 Hamileyken Eşimden Boşandım, Nafaka Dışında Çocuğumuza Babalık Yapmıyor, Ne Yapmalıyım?
01:11:00 Kayınvalidem Eşimin Eski Eşiyle Görüşmeye Devam Ediyor, Bu Durum Beni Kırıyor, Ne Yapmalıyım?
01:14:00 Eşim Tarafından Önemsenmediğimi Hissediyorum. Eşimle Konuşarak Anlaşamıyoruz, Ne Yapmalıyım?
01:18:00 Oğlum, İnancımıza ve Kültürümüze Uymayan Biriyle Evlenmek İstiyor, Ne Yapmalıyım?
01:23:00 Çocuklarım Sosyal Medyada Çok Vakit Geçiriyor, Ne Yapmalıyım?
01:26:00 Evde Düzeni Sağlamakta Zorlanıyorum, Zihnim ve Evim Dağınık Hissediyorum, Ne Yapmalıyım?

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Ailede Benden Bize

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