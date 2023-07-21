Evlilikte Anlaşılma İhtiyacı | Ailede Benden Bize

Eşler arasında anlama ve anlaşılma problemleri neden ortaya çıkar?

Eşler Arasında Anlama Ve Anlaşılma Problemleri Neden Ortaya Çıkar? Sorunlar Karşısında Eşimize Destek Olduğumuzu Nasıl Gösteririz? Sevgimizi Vereceğimiz Ve Anlaşılacağımız Bir Yürekten Nasıl Emin Oluruz? Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, Evlilikte Anlaşılma İhtiyacı Ve Beklentilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Aileden Benden Bize

00:42 Evlilikte Anlaşılma İhtiyacı Ve Beklentiler

10:20 Eşler Arasında Anlama Ve Anlaşılma Problemleri Neden Ortaya Çıkar?

13:00 Anlaşılmak İçin İlk Adım

20:00 Eşler Birbirlerini Yeterince Dinliyor mu?

30:30 Sorunlar Karşısında Eşimize Destek Olduğumuzu Nasıl Gösteririz?

34:03 Eşler Birbirlerini Yeterince Dinliyor mu?

37:28 Anlamak ve Anlaşılmak İçin Eşlerimizin Dostu da Olabilmenin Önemi

47:38 Evliliklerde Kadınları Anlamak Çok mu Zor?

56:46 Anlatsak da "Anlaşılmıyorsak" Ne Yapmalıyız?

01:02:15 Eşlerin Birbirlerinden Beklentileri Neler Olmalı?

01:08:23 Sevgimizi Vereceğimiz Ve Anlaşılacağımız Bir Yürekten Nasıl Emin Oluruz?

01:23:11 Evliliklerde "Sıfır Beklenti" Ne Anlama Geliyor?