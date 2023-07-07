Affedebilmek I Ailede Benden Bize

Kendimizi affetmeden "öteki"ni affedebilir miyiz?

Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, "İnsanı özgür kılan eylem: Affedebilmek"ten bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

01:40 İnsanı özgür kılan eylem: Affedebilmek

02:49 Affetmekte neden güçlük çekiyoruz?

11:16 Affetmek bizi iyileştirir mi?

21:06 İlişkilerde hüsnüzan üzere olmak

28:33 İnsan her şeyi affedebilir mi?

44:10 Affetmek yaşanılan olayları tamamen silip atmak mıdır?

50:32 Affetmeyi bir yenilgi olarak mı algılıyoruz?

55:58 Affetmeyi seçmekle kendimize mi merhametli oluruz?

01:00:11 Affetmek, hataların tekrar edilmesine sebep olur mu?

01:05:36 Anne ve babasını affedemeyen çocuklar

01:18:00 Kendimizi affetmeden "öteki"ni affedebilir miyiz?

01:28:15 Birini affettiğimizi veya affedemediğimizi nasıl anlarız?