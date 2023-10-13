Küsme Davranışının Kökenleri | Ailede Benden Bize

Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim ile küsme davranışının kökenleri konuşuldu.

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, küsme davranışının kökenlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

06:00 Filistin'de yaşanan zulme karşı Müslüman tavrı nasıl olmalı?

14:00 İnsanlar neden küser?

22:00 Küsme davranışının kökenleri neler?

30:00 Küsme davranışının temelleri ne zaman atılıyor?

33:00 Küsmek bir değer göstergesi midir?

38:00 Küs kalmak yerine farkındalık oluşturmak için neler yapılmalı?

41:00 Ebeveynlerinin çocuklarına küsmesinin etkileri

49:00 Küsmenin arka planında yatan sebepler nelerdir?

54:00 Evliliklerde yaşanan küslükler hangi sebeplerden ortaya çıkar?

58:00 Ebeveynlerinin çocuklarına küsmesinin etkileri

01:10:00 Küsme davranışına maruz kalan kişiler nasıl davranmalı?

01:23:00 Küsme huyu olan erkeklere nasıl bir yaklaşım sergilemeli?