Zor insanlarla iletişim kurmanın yolları | Ailede Benden Bize

"Zor" olarak tanımlanan kimseler psikolojik bir hastalığa sahip midir?

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile zor insanlarla iletişim kurmanın yolları konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

03:30 Zor insanlarla iletişim kurmanın yolları

17:30 Zor kişiliklere "hayır" derken nelere dikkat etmek gerekiyor?

22:30 "Zor" olarak tanımlanan kimseler psikolojik bir hastalığa sahip midir?

37:00 Zor kişiliklere başa çıkma yöntemleri neler?

42:00 Zor insanların temel özellikleri neler?

46:30 Zor kişiliklerle iletişimimizi nasıl şekillendirmeliyiz?

01:11:00 Zor kişiliklere "hayır" derken nelere dikkat etmek gerekiyor?

01:15:00 Zor kişiliklere karşı övgü ve eleştiri dengesini nasıl kurmak gerekir?

01:24:00 Aile hayatında zor kişiliklerle yaşamak

01:28:00 Zor insanlarla geçinmenin yolları