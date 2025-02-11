Hatalarımızdan Nasıl Ders Çıkarırız? | Ailede Benden Bize

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Saliha Erdim'in katkılarıyla sizlerle... Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

10:00 Yanlışta Israrcı Olmadan Hatalarımızdan Ders Çıkabilmek Mümkün mü?

14:00 Hatalarımızdan Nasıl Ders Çıkarırız?

17:00 İnsanlar Neden Hatalarını Kabul Etmekte Zorlanır?

20:30 Hatalarımızdan Ders Çıkarmak İçin Nasıl Bir Bakış Açısı Geliştirmeliyiz?

24:00 "Sevebilmek ve Değer Vermek Bir Makamdır"

26:00 İnsanlar Hatalarından Ders Çıkarır mı?

30:00 Birbirimize Hata Yapma Payı Tanıyor muyuz?

35:00 Hatalar Karşısında Nasıl Sorumluluk Almalıyız?

42:00 Yanlışta Israrcı Olmadan Hatalarımızdan Ders Çıkabilmek Mümkün mü?

44:00 Hatalarımızı Fark Ettiğimizde Neden İnatla Yanlışta Israr Ederiz?

50:00 Yanlış Yapmakta Neden Israrcı Oluyoruz?

54:00 İnsanlar Neden Hatalarını Kabul Etmekte Zorlanır?

57:00 "Yüreğiyle Hareket Eden İnsanın Duruşunu Hiç Kimse Bozamaz"

01:00:00 "Ne Zulme Uğra, Ne Zulme Uğrat"

01:05:00 İnsanlar Neden Hatalarını İtiraf Etmekten Kaçınıyor?

01:11:00 Mutluluğun Değil Huzurun Peşinde Olmalıyız?

01:13:00 Hatalarımızla Yüzleşebilmek İçin Ne Yapmalıyız?

01:16:00 Hatalarımızdan Nasıl Ders Çıkarırız?

01:20:00 Hatalarımızla Yüzleşebilmek İçin Ne Yapmalıyız?

01:22:00 Hatalar Karşısında Nasıl Sorumluluk Almalıyız?

01:28:00 Yanlışta Israrcı Olmadan Hatalarımızdan Ders Çıkabilmek Mümkün mü?