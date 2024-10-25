Çocuklar Neden Anne Babadan Uzaklaşır? | Ailede Benden Bize

Aile İçinde Sağlıklı Bir İletişim Kurmak ve Bağları Güçlendirmek İçin Hangi Yöntemler İzlenebilir?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı.

00:00 Ailede Benden Bize

05:00 Aile İçindeki İletişim Kopukluğu Nasıl Aşılabilir?

08:15 Aile İçindeki Kopukluklar Bireylerin Benmerkezci Tutumlarından mı Kaynaklanıyor?

11:00 Çocuğun Benlik Oluşumunda Ebeveynlerin Rolü

21:00 Aile İçinde Sağlıklı Bir İletişim Kurmak ve Bağları Güçlendirmek İçin Hangi Yöntemler İzlenebilir?

24:00 Aile İçi İletişimde Hangi Hatalar Daha Çok Kopukluğa Yol Açıyor?

27:30 Çocuklar Neden Anne Babadan Uzaklaşır?

37:00 Aile İçi İletişimde Hangi Hatalar Daha Çok Kopukluğa Yol Açıyor?

42:00 Çocuklarla İlişki Kurarken Sık Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir?

46:00 Aile İçi İletişimde Hangi Hatalar Daha Çok Kopukluğa Yol Açıyor?

50:00 "Her İnsan İyi Muameleyi Hak Eder"

56:00 Ailede Bizi Yakınlaştıracak Ortak Değerler Üretimi İçin Neler Yapabiliriz?

01:05:00 Aile Üyelerinin Bireysel Önceliklerinin Değişmesi Aile Bağlarını Nasıl Etkileyebilir?

01:20:00 Farklı Kuşaklar Arasındaki Değer Farklılıkları Aile İçi Kopuklukları Nasıl Derinleştiriyor?