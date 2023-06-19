Çocukların Hayatında Babanın Rolü I Ailede Benden Bize
Sağlıklı bir baba çocuk ilişkisi nasıl mümkün olur?
Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, sağlıklı bir baba-oğul ilişkisinden bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...
00:00 Ailede Benden Bize
02:00 Sağlıklı bir baba çocuk ilişkisi nasıl mümkün olur?
09:25 Baba - Oğul İlişkisinin Sonraki Nesile Aktarımı
14:45 Çocukların hayatında babaların önemi
17:35 Babaların ruhsal sağlığının çocuklarıyla ilişkisine etkisi
25:45 Çocuk sevgisini gösteremeyen babasını nasıl anlamalı?
29:15 Çocukları babalarıyla korkutmak zihin dünyalarını nasıl etkiliyor?
32:00 Babalara kahramanlık rolü biçmek sağlıklı bir davranış mı?
36:25 Babayı "Kahraman" yapan anne midir?
40:30 Çocukların zihninde nasıl bir baba imgesi inşa edilmeli?
44:30 Kız çocuklarının hayatında babanın kritik rolü ve önemi
52:30 Baba - kız arasında nasıl bir sağlam ilişki modeli oluşturabilir?
01:04:00 Ailede sınırları korumak
01:09:00 Çocukların kendilerini babalarına beğendirme çabası
01:19:00 Anne - babanın çocuğu üzerindeki temel sorumluluğu nedir?
01:23:00 Baba ve çocuğun geçireceği zaman dilimi nasıl oluşturulabilir?