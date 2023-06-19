VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Çocukların Hayatında Babanın Rolü I Ailede Benden Bize 19 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Ailede Saygı İklimini Yeşertebilmek | Ailede Benden Bize 12 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Aile İçinde İhlal Edilen Sınırlar | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Aile Yaşantısında Sınırları Koruyabilmek | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Çocuk Yetiştirmede Anne ve Baba İş Birliği | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Kadının "Annelik" Kimliği | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Evlilik Hayatında Arkadaş Çevresinin Önemi | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Eşler Arası Sağlıklı İletişim ve Sorun Çözme Formülleri | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Ailede Bayram Ruhunu Yaşamak | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Ailede Öfke Kontrolü | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Şükür ve Kanaat Bilinci | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Ailede Ramazan hassasiyeti | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Çocukluk Döneminde Yaşananlar | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 58. Bölüm
İçe Dönük İnsanlar | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Toplumsal Duyarlılık | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz? | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Ailede Tartışma Kültürü | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Akraba İlişkileri ve Bize Kazandırdıkları | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Ailede Hayata Hazırlanmak | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Engelli Bireylerle Yaşamak | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Gelin ve Kayınvalide İlişkisi | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Kayınvalide İle İyi Geçinmenin Yolları | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Eşler Arasında Duyguları Korumak | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Evliliklerde İki Kişilik Yalnızlık | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Merhametli Bireyler Yetiştirmek | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Ailede Sorun Çözme Becerileri | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Kadın Erkek Psikolojisi ve İletişimi | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Takıntılar nasıl tedavi edilebilir? | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Ailede Takıntılı Bireylerle Yaşamak | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Ailede Birlikte Gelişmek | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Aile Yaşamının Kilit Parçaları | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Ailede Çocuğun İhtiyaçları | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Çocuğun Aile ve Toplum İçin Önemi | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Sorunlara Çözüm Üretmek | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Aile İçinde Dinlemenin Önemi | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Aldatmanın Yansımaları | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Evliliklerde Aldatma | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Ailede Mahremiyet Eğitimi | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Kardeş Kıskançlığı | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Boşanmaya Giden Süreç | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Boşanmak | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Ailede Denge ve Uyum | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Evli Çiftlerin Aile Hayatına Karışılması | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Geçmişe Takılmak | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Büyüklere Karşı Sorumluluklarımız | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
İyi Bir İletişimin Maddeleri | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Ailede Huzursuzluk | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Olumsuz Düşünme | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Eş Seçiminde Uyum ve Denklik | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Aşırı Baskı ve Gençler I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Evliliğin İlk İki Yılı I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Gençlerde Ergenlik Dönemi I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Ailede Hedefler ve İdealler I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Ailede Rol Dağılımı I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Ailede Kriz Yönetimi I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Potansiyeli Ortaya Çıkarmak I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Aile İletişiminde Anlaşılır Olabilmek I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Benlik Oluşumunda Disiplinin Önemi I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
İlişkilerimizde Davranışların Önemi I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Sevgiyi Doğru İletmek I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Ailede Sevgi Dili I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Ailede Sevgiyi Hissetmek I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
İnsan ve Aile İlişkisi I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Çocuğa Alışkanlık Kazandırmak I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Çocuğa Değer Katan Alışkanlıklar I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Anne ve Baba Davranışları I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Çocuklarda Benlik ve Kişilik Kavramları I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
İnsan ve Aile İlişkisi I Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Çocukların Hayatında Babanın Rolü I Ailede Benden Bize

Sağlıklı bir baba çocuk ilişkisi nasıl mümkün olur?

Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, sağlıklı bir baba-oğul ilişkisinden bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize
02:00 Sağlıklı bir baba çocuk ilişkisi nasıl mümkün olur?
09:25 Baba - Oğul İlişkisinin Sonraki Nesile Aktarımı
14:45 Çocukların hayatında babaların önemi
17:35 Babaların ruhsal sağlığının çocuklarıyla ilişkisine etkisi
25:45 Çocuk sevgisini gösteremeyen babasını nasıl anlamalı?
29:15 Çocukları babalarıyla korkutmak zihin dünyalarını nasıl etkiliyor?
32:00 Babalara kahramanlık rolü biçmek sağlıklı bir davranış mı?
36:25 Babayı "Kahraman" yapan anne midir?
40:30 Çocukların zihninde nasıl bir baba imgesi inşa edilmeli?
44:30 Kız çocuklarının hayatında babanın kritik rolü ve önemi
52:30 Baba - kız arasında nasıl bir sağlam ilişki modeli oluşturabilir?
01:04:00 Ailede sınırları korumak
01:09:00 Çocukların kendilerini babalarına beğendirme çabası
01:19:00 Anne - babanın çocuğu üzerindeki temel sorumluluğu nedir?
01:23:00 Baba ve çocuğun geçireceği zaman dilimi nasıl oluşturulabilir?

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