İlgi Bağımlısı Kişiler Nasıl Fark Edilir? | Ailede Benden Bize

İnsan ne zaman anlaşıldığını hisseder?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Saliha Erdim'in katkılarıyla sizlerle... Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 İlişkilerde İlgi Beklentisi

07:00 İlgi Bağımlılığının Psikolojik Alt Yapısı

10:00 İnsan Ne Zaman Anlaşıldığını Hisseder?

13:45 İlgi Bağımlısı Kişiler Nasıl Fark Edilir?

19:00 İlişkilerde İlgi Beklentisi

22:00 İlgi Bağımlılığının Çocukluk Dönemindeki Gelişimle Bağlantısı Var mı?

25:00 Sosyal Medya İlgi Bağımlılığını Arttırıyor mu?

28:15 İlgiden Bağımsız Olarak Kişinin Kendiyle Barışık Bir Hayat Sürmesi Mümkün mü?

30:00 İlgi Bağımlısı Bir Yakınımız Olduğunu Fark Ettiğimizde Ona Nasıl Destek Olabiliriz?

35:30 Evliliklerde Kadınlar Erkeklerden Daha Fazla mı İlgi Bekliyor?

41:00 İlişkilerde İlgi Dengesi Nasıl Sağlanabilir?

43:00 Sürekli İlgiye İhtiyaç Duyan Birinin, İç Dünyasında Neler Yaşadığı Söylenebilir?

45:35 Başkalarının İlgisi Olmadan Kendimizi Nasıl Daha "Tam" ve "Bütün" Hissedebiliriz?

51:00 Evliliğe Hazırlık Sürecinde Çiftler Birbirine Daha mı Çok İlgi Gösteriyor?

58:00 İlişkilerde İlgi Beklentisi

59:30 Evliliğin İlk Yıllarında Yüksek Beklentiler ve Hayaller Sonucu Ortaya Çıkan Tartışmalar

01:09:00 İlgi Bağımlısı Bir Yakınımız Olduğunu Fark Ettiğimizde Ona Nasıl Destek Olabiliriz?

01:20:00 İlgi Bağımlısı Kişiler Nasıl Fark Edilir?

01:25:00 İlgi Bağımlılığının Psikolojik Alt Yapısı