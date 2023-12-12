Moral Bozukluğu ve Can Sıkıntısından Kurtulmak | Ailede Benden Bize

Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim ile birlikte moral bozukluğu ve can sıkıntısından kurtulmanın yolları konuşuldu.

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile birlikte moral bozukluğu ve can sıkıntısından kurtulmanın yolları konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

00:54 Moral bozukluğu ve can sıkıntısından kurtulmak için neler yapabiliriz?

14:50 Can sıkıntısına sebep olan durumlarla nasıl mücadele edebiliriz?

20:16 İnsanları can sıkıntısına neler sürükler?

23:54 Can sıkıntısı depresyona sürükler mi?

29:39 Çocuklara öz güven aşılamak can sıkıntısına engel olur mu?

40:49 Canımızı sıkan insanlarla iletişimde nasıl bir tutum sergilemeliyiz?

53:47 Hayat motivasyonumuzu nasıl artırabiliriz?

55:32 Aile içerisinde yaşanan moral bozuklukları fertleri nasıl etkiler?

01:00:25 Moral bozukluğu ve can sıkıntısından kurtulmak için neler yapabiliriz?

01:09:34 Rutin sahibi olmak can sıkıntısını önler mi?

01:14:24 İnsan gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunu nasıl keşfeder?