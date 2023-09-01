Kendimize değer vermeyi nasıl öğreniriz? I Ailede Benden Bize
En yakınımızdakilere neden değersiz hissettiririz?
Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
04:00 Ailede Değer Vermeyi Nasıl Öğreniriz?
13:20 İnsana Değer Vermenin Ölçütü Ne Olmalı?
18:50 En Yakınımızdakilere Neden Değersiz Hissettiririz?
21:35 Değersizlik Duygusu Neden Ortaya Çıktı?
26:36 Kendimize Değer Vermeyi Nasıl Öğreniriz?
28:20 Çocuğu Değersiz Hissettiren Davranış Modelleri Neler?
37:05 Değersizlik ve Yetersizlik Duyguları Arasında Nasıl Bir Bağ Var?
47:18 Değer Vermek Ötekinin Davranışlarına mı Bağlı Olmalı?