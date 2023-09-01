Kendimize değer vermeyi nasıl öğreniriz? I Ailede Benden Bize

En yakınımızdakilere neden değersiz hissettiririz?

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

04:00 Ailede Değer Vermeyi Nasıl Öğreniriz?

13:20 İnsana Değer Vermenin Ölçütü Ne Olmalı?

18:50 En Yakınımızdakilere Neden Değersiz Hissettiririz?

21:35 Değersizlik Duygusu Neden Ortaya Çıktı?

26:36 Kendimize Değer Vermeyi Nasıl Öğreniriz?

28:20 Çocuğu Değersiz Hissettiren Davranış Modelleri Neler?

37:05 Değersizlik ve Yetersizlik Duyguları Arasında Nasıl Bir Bağ Var?

47:18 Değer Vermek Ötekinin Davranışlarına mı Bağlı Olmalı?