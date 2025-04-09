Kabul Görme İhtiyacından Nasıl Özgürleşebiliriz? | Ailede Benden Bize

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Her Yaştan İnsanın Temel Duygularından "Kabul Görme İhtiyacı"

05:30 Kabul Görme İhtiyaç mı, Beklenti mi, Bağımlılık mı?

10:00 Kabul Görme İhtiyacının Altında Yatan Sebepler Neler?

13:20 Anne Babasına Karşı Onay Bağımlılığı Hisseden Çocukların Yaşadığı Sorunlar

15:00 Aile Ortamında Kabul Görme Bağımlılığına Ne Tür Çözüm Önerileri Üretilebilir?

18:00 Kabul Görme İhtiyacından Nasıl Özgürleşebiliriz?

23:00 Aile Ortamında Kabul Görme Bağımlılığına Ne Tür Çözüm Önerileri Üretilebilir?

42:00 Kabul Görme İhtiyacı İle Özgüvensizlik Arasında Nasıl Bir Bağlantı Var?

45:30 Aile Ortamında Kabul Görme Bağımlılığına Ne Tür Çözüm Önerileri Üretilebilir?

54:00 Aileden Onay Alma İhtiyacı, Eşler Arasında Ne Gibi Sorunlara Yol Açar?

58:30 İnsan, Kendisini Olduğu Gibi Nasıl Kabul Eder?

01:01:00 Kendimizi Değerli Hissetmek İçin Neler Yapmalıyız?

01:09:00 Kabul Görme İsteği, İlişkilerimize Nasıl Etkiliyor?

01:18:00 Eşler Arasındaki Kabul Görme İhtiyacı, Evliliği Nasıl Etkiliyor?

01:30:00 Eşler Arasında Yaşanan Onaylanma ve Kabul Görme Beklentisi