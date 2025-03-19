Çağımızın En Büyük Sorunlarından Biri Olan "Aşırı Düşünme" Bağımlılığı | Ailede Benden Bize

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Çağımızın En Büyük Sorunlarından Biri Olan "Aşırı Düşünme" Bağımlılığı

04:00 Aşırı Düşünmek Bir Bağımlılık mı?

05:30 Aşırı Düşünmenin Sebepleri Neler?

09:15 Aşırı Düşünmekten Nasıl Kurtulabiliriz?

12:00 Aşırı Düşünme Sarmalı: Düşünmek mi? Tükenmek mi?

16:30 Aşırı Düşünmek Hayatımızı Nasıl Zorlaştırır?

18:15 Aşırı Düşünmeye Eğilimli Bireylerde Ortak Özellikler Nelerdir?

19:25 Aşırı Düşünmenin Psikolojik, Sosyal ve Toplumsal Etkileri Nelerdir?

20:30 Aşırı Düşünmenin İlişkilerde Yarattığı Olumsuz Etkiler

24:30 Çağımızın En Büyük Sorunlarından Biri Olan "Aşırı Düşünme" Bağımlılığı

31:00 Aşırı Düşünme, Bir Kişinin Geleceğe Dair Kaygılarını Nasıl Arttırır?

35:00 Aşırı Düşünmek, Geçmişteki Travmalarla Nasıl İlişkilidir?

39:00 Mükemmeliyetçilik ve Aşırı Düşünmek Arasındaki İlişki Nedir?

54:00 Aşırı Düşünme Ne Zaman Tehlikeli Hale Gelir?

01:00:00 Aşırı Düşünmeniin Psikolojik, Sosyal ve Toplumsal Etkileri Nelerdir?

01:04:00 Düşünmek İçin Uygun Zaman Var mıdır?

01:13:00 Aşırı Düşünmek, Bireylerin Karar Verme Süreçlerini Nasıl Etkiler?