Ailede Benden Bize
Çağımızın En Büyük Sorunlarından Biri Olan "Aşırı Düşünme" Bağımlılığı | Ailede Benden Bize
Mükemmeliyetçilik ve Aşırı Düşünmek Arasındaki İlişki Nedir?
Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
02:00 Çağımızın En Büyük Sorunlarından Biri Olan "Aşırı Düşünme" Bağımlılığı
04:00 Aşırı Düşünmek Bir Bağımlılık mı?
05:30 Aşırı Düşünmenin Sebepleri Neler?
09:15 Aşırı Düşünmekten Nasıl Kurtulabiliriz?
12:00 Aşırı Düşünme Sarmalı: Düşünmek mi? Tükenmek mi?
16:30 Aşırı Düşünmek Hayatımızı Nasıl Zorlaştırır?
18:15 Aşırı Düşünmeye Eğilimli Bireylerde Ortak Özellikler Nelerdir?
19:25 Aşırı Düşünmenin Psikolojik, Sosyal ve Toplumsal Etkileri Nelerdir?
20:30 Aşırı Düşünmenin İlişkilerde Yarattığı Olumsuz Etkiler
24:30 Çağımızın En Büyük Sorunlarından Biri Olan "Aşırı Düşünme" Bağımlılığı
31:00 Aşırı Düşünme, Bir Kişinin Geleceğe Dair Kaygılarını Nasıl Arttırır?
35:00 Aşırı Düşünmek, Geçmişteki Travmalarla Nasıl İlişkilidir?
39:00 Mükemmeliyetçilik ve Aşırı Düşünmek Arasındaki İlişki Nedir?
54:00 Aşırı Düşünme Ne Zaman Tehlikeli Hale Gelir?
01:00:00 Aşırı Düşünmeniin Psikolojik, Sosyal ve Toplumsal Etkileri Nelerdir?
01:04:00 Düşünmek İçin Uygun Zaman Var mıdır?
01:13:00 Aşırı Düşünmek, Bireylerin Karar Verme Süreçlerini Nasıl Etkiler?