Neden Başkalarının Düşüncelerinden veya Davranışlarından Etkileniriz? | Ailede Benden Bize

"Sürekli başkalarının ne düşüneceğini hesaplayarak yaşamak… Bu, bizi biz olmaktan uzaklaştırır. Saliha Erdim'in anlatımıyla; neden başkalarının düşünce ve davranışlarından bu kadar etkileniyoruz? Bu durum çocukluk dönemine, öğrenilmiş davranışlara ve onaylanma ihtiyacına kadar uzanıyor. Gerçekten kendimiz gibi yaşamak mümkün mü? Bu videoda birlikte keşfediyoruz."

00:00 Ailede Benden Bize

04:00 Başkalarından Etkilenmeden Yaşamak Mümkün mü?

10:00 Neden Başkalarının Düşüncelerinden Veya Davranışlarından Etkileniriz?

12:00 Etkilenmeler Hayatımızı Nasıl Şekillendiriyor?

14:00 Etkilenmenin Psikolojik ve Sosyal Temelleri

17:30 Aile İçindeki Etkileşimler Bireylerin Kişisel Gelişimini Nasıl Etkileler?

19:15 Çocuklar, Ebeveynlerinden Nasıl Etkilenir?

23:15 İnsanlar Neden Etkilenmeye Açıktır?

30:00 Bir Başkasından Etkilenmeye Gayretimiz Davranışlarımızı Nasıl Şekillendirir?

34:00 Etkilenmek, Karar Alma Süreçlerimizi Nasıl Şekillendirir?

37:00 Neden Başkalarının Düşüncelerinden veya Davranışlarından Etkileniriz?

39:00 Etkilenmeler Hayatımızı Nasıl Şekillendiriyor?

41:00 Etkilenmenin Psikolojik ve Sosyal Temelleri

55:00 Aile Üyeleri Birbirlerini Nasıl Etkiler?

01:05:00 Çocuklar Ebeveynlerinden Nasıl Etkilenir?

01:07:00 Etkilenmeler Hayatımızı Nasıl Şekillendirir?

01:09:00 Etkilenmeler ve Manipülasyon Arasındaki Fark Nedir?

01:11:00 İnsanlar Neden Etkilenmeye Açıktır?

01:21:00 Etkilenmenin Psikolojik ve Sosyal Temelleri

01:27:00 Ailedeki Bireyler, Önemli Kararlar Alırken Birbirlerini Nasıl Etkiler?