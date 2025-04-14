Ailede Benden Bize
Neden Başkalarının Düşüncelerinden veya Davranışlarından Etkileniriz? | Ailede Benden Bize
Bir Başkasından Etkilenmeye Gayretimiz Davranışlarımızı Nasıl Şekillendirir?
"Sürekli başkalarının ne düşüneceğini hesaplayarak yaşamak… Bu, bizi biz olmaktan uzaklaştırır. Saliha Erdim'in anlatımıyla; neden başkalarının düşünce ve davranışlarından bu kadar etkileniyoruz? Bu durum çocukluk dönemine, öğrenilmiş davranışlara ve onaylanma ihtiyacına kadar uzanıyor. Gerçekten kendimiz gibi yaşamak mümkün mü? Bu videoda birlikte keşfediyoruz."
00:00 Ailede Benden Bize
04:00 Başkalarından Etkilenmeden Yaşamak Mümkün mü?
10:00 Neden Başkalarının Düşüncelerinden Veya Davranışlarından Etkileniriz?
12:00 Etkilenmeler Hayatımızı Nasıl Şekillendiriyor?
14:00 Etkilenmenin Psikolojik ve Sosyal Temelleri
17:30 Aile İçindeki Etkileşimler Bireylerin Kişisel Gelişimini Nasıl Etkileler?
19:15 Çocuklar, Ebeveynlerinden Nasıl Etkilenir?
23:15 İnsanlar Neden Etkilenmeye Açıktır?
30:00 Bir Başkasından Etkilenmeye Gayretimiz Davranışlarımızı Nasıl Şekillendirir?
34:00 Etkilenmek, Karar Alma Süreçlerimizi Nasıl Şekillendirir?
37:00 Neden Başkalarının Düşüncelerinden veya Davranışlarından Etkileniriz?
39:00 Etkilenmeler Hayatımızı Nasıl Şekillendiriyor?
41:00 Etkilenmenin Psikolojik ve Sosyal Temelleri
55:00 Aile Üyeleri Birbirlerini Nasıl Etkiler?
01:05:00 Çocuklar Ebeveynlerinden Nasıl Etkilenir?
01:07:00 Etkilenmeler Hayatımızı Nasıl Şekillendirir?
01:09:00 Etkilenmeler ve Manipülasyon Arasındaki Fark Nedir?
01:11:00 İnsanlar Neden Etkilenmeye Açıktır?
01:21:00 Etkilenmenin Psikolojik ve Sosyal Temelleri
01:27:00 Ailedeki Bireyler, Önemli Kararlar Alırken Birbirlerini Nasıl Etkiler?