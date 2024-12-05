Evliliğe Hazırlanırken Hangi Sıkıntılar Yaşanıyor? | Ailede Benden Bize

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla sizlerle...

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Saliha Erdim'in katkılarıyla sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

06:00 Evliliğe Hazırlanırken Hangi Sıkıntılar Yaşanıyor?

15:00 Anne Babamın Ebeveyni Olmak İstemiyorum, Ne Önerirsiniz?

19:30 Annem Yıllar İçinde Annelik Rolünden Uzaklaştı, Ne Önerirsiniz?

27:00 "Kendini Sevmeyi Öğrenemeyen Mutlu Olamaz"

32:00 "İnsanı Asıl Tüketen Gönül Yorgunluğudur"

34:00 Eşimle Birlikte Yapabileceğimiz Bir Aktivite Bulamıyoruz Ne Önerirsiniz?

42:00 Eşim Maaşını Eskiden Gösterirdi, Şimdi Saklıyor ve Borçlarını Paylaşmıyor Sebebi Ne Olabilir?

50:00 Eşim Borçlarını Gizliyor Boşanmak İstiyorum Ama Kabul Etmiyor, Ne Yapmalıyım?

53:00 "Sorusu Olmayanın Cevabı Olmaz"

55:00 Yirmi Yedi Yıllık Evliyim Eşimle Uzaklaştık Adım Atıyorum Ama Dönüş Alamıyorum Ne Önerirsiniz?

01:06:00 "Sevildiğini ve Değer Gördüğünü Bilen Bir Hanımefendi Gönül Yorgunluğu Olmaz"