67. Bölüm | Çocuk Yetiştirmede Anne ve Baba İş Birliği

Ebeveynlerin doğum öncesi çocuğa dair algısı gelişimi nasıl etkiler?

Ebeveynlerin doğum öncesi çocuğa dair algısı gelişimi nasıl etkiler? Öfkelendiğin zaman nasıl davranıyorsun? Anne baba arasındaki ikilemler çocuğu nasıl etkiler? Çocuk yetiştirirken onları tanımaya nereden başlamalı?

Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, eşler arası sağlıklı iletişimin yolları ve eşler arası problemlerde sorun çözme yöntemlerinden bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Çocuk yetiştirmede anne ve baba iş birliği

05:30 Ebeveynlerin doğum öncesi çocuğa dair algısı gelişimi nasıl etkiler?

12:00 Öfkelendiğin zaman nasıl davranıyorsun?

24:00 Ailede ortak dilin dönemi

31:00 Ailede gönül, amaç ve iş birliği...

41:00 Ailede ortak dilin önemi

01:15:00 Anne baba arasındaki ikilemler çocuğu nasıl etkiler?

01:25:00 Ebeveynlerin çocuk yetiştirmede ortak dili yakalaması

01:30:00 Çocuğun ihtiyaçlarının ve beklentilerinin gözetilmesi

01:32:00 Çocuk yetiştirirken onları tanımaya nereden başlamalı?