Özgüvenli Çocuklar Yetiştirmek | Ailede Benden Bize

Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim özgüvenli çocuklar yetiştirmenin öneminden bahsetti

Kimlere özgüven sahibi insanlar diyoruz? Bir çocuğun özgüven sahibi olma süreci ne zaman başlar? Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, özgüvenli çocuklar yetiştirmeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Özgüvenli çocuklar yetiştirmek

07:30 Kimlere özgüven sahibi insanlar diyoruz?

14:00 Bir çocuğun özgüven sahibi olma süreci ne zaman başlar?

21:00 Özgüvenli çocuklar yetiştirirken onları tanımanın önemi

27:00 Özgüven gelişimi neye ve ne tür davranışlara ihtiyaç duyar?

30:00 Çocuğa her şeyi yapabilirsin bilincini aşılamak realist bir tutum mu?

36:00 Çocuğun maruz kaldığı olumsuz iletişim örnekleri özgüveni nasıl etkiler?

58:00 Bir çocukta özgüven eksikliği olduğunu nasıl anlarız?

01:05:00 Annelikte kitap bilgisi mi, içgüdüler mi esastır?

01:08:00 Özgüvenli ve narsist çocuklar arasındaki farklar neler?

01:26:00 Çocuğun özgüven gelişiminde öğretmenin rolü

01:29:00 Çocuk öncelikle kendisine güvenmeyi nasıl öğrenir?

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