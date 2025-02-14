Ailede Benden Bize
Neden Yetersiz Hissederiz? | Ailede Benden Bize
Ailedeki Eleştiriler ve Sevgi Eksikliği, Değersizlik Hissini Nasıl Etkiler?
Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Saliha Erdim'in katkılarıyla sizlerle... Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
02:00 Neden Yetersiz Hissederiz?
09:00 Ailedeki Eleştiriler ve Sevgi Eksikliği, Değersizlik Hissini Nasıl Etkiler?
11:00 İnsan, Eşref-i Mahlukat Olup Zayıflıklarının Farkında Dengeli Yaşayabilir mi?
18:00 " Allah İyilikte Sınır Tanımamamızı İstiyor"
20:00 Çocukluk Döneminde Yaşananlar Kişinin Kendini Değersiz Hissetmesine Nasıl Zemin Hazırlar?
31:00 Aile İçinde Gördüğünüz Kıyaslamalar Yetersizlik Hissinizi Artırıyor mu?
34:00 Çocukların Potansiyel Yetenekleri Nasıl Keşfedilir?
37:00 Çocukların İlgi ve Beceri Alanları Nasıl Keşfedilir?
43:00 "Çocuklarınıza Tüm Değerleri, Kendinizi Sevdirerek Verebilirsiniz"
51:00 Aile İçinde Gördüğünüz Kıyaslamalar Yetersizlik Hissinizi Artırıyor mu?
55:00 Sevgi Eksikliği, Değersizlik Hissini Nasıl Etkiler?
01:00:00 Değersizlik Hissini Yenmek İçin Bireyler Nasıl Bir Farkındalık Geliştirebilir?
01:04:00 Yüksek Beklentiler Eşleri Nasıl Yetersiz Hissettirir?
01:09:00 Yetersizlik Hissi Nereden Gelir?
01:12:00 Yetersizlik Duygusu Ebeveyn - Çocuk İlişkisine Nasıl Yansır?
01:14:00 Anneler Neden Yetersizlik Duygusu Yaşıyor?
01:18:00 Yetersizlik Hissini Nasıl Yenebiliriz?
01:22:00 Değersizlik Hissini Aşmak İçin Bireyler Farkındalık Geliştirebilir?
01:26:00 Karşımızdakini Yetersiz Görmek ve Hissettirmek Bizi ve Onu Nasıl Etkiler?