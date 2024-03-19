Sabır kavramını doğru anlıyor muyuz? | Ailede Benden Bize

Modern hayatta her şeye ve herkese karşı neden bu kadar sabırsızız?

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile sabır kavramının önemi konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

03:30 Sabır Kavramını Doğru Anlıyor muyuz?

09:30 Sıkıntılara Sabretmek Bizi Olgunlaştırır mı?

16:00 İnsan Hangi Olaylara ve Durumlara Karşı Sabırlı Olmalı?

25:00 Yaşadığımız Hangi Olaylar Neticesinde Sabır Göstermeliyiz?

28:30 Modern Hayatta Her Şeye ve Herkese Karşı Neden Bu Kadar Sabırsızız?

40:00 İnsan her şeye sabretmeli midir?

42:30 Evlilik Sabır İşi midir?

47:00 Sabırlı Olmanın Bizi Bir Saadete Ulaştıracağını mı Düşünüyoruz?

50:30 Sıkıntılara Sabretmek Bizi Olgunlaştırır mı?

53:00 Sabır Kavramını Doğru Anlıyor muyuz?

01:00:00 İnsan Hangi Olaylar ve Durumlara Karşı Sabırlı Olmalı?

01:09:00 Neden Ailemizdekilere Karşı Sabırsısız?