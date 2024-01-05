Yaşamımızı İnşa Eden Seçimlerimizde Ailelerin Rolü | Ailede Benden Bize

Öfkeliyken yaptığımız seçimler hayatlarımızı nasıl etkiliyor?

Yaşamımızı inşa eden seçimlerimizde ailelerin rolü nedir? Yaşam yolculuğumuzda seçimlerimizi yaparken ailelerimizin rehberliği nasıl olmalı? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Saliha Erdim'in katkılarıyla sizlerle... Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...! Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Yaşamımızı inşa eden seçimlerimizde ailelerin rolü

07:15 Seçimlerimiz konusunda ne kadar bilinçliyiz?

12:15 Yaşam yolculuğumuzda seçimlerimizi yaparken ailelerimizin rehberliği

21:00 Seçimlerimizde akıl ve kalp dengesini nasıl gözetmeliyiz?

24:30 Seçimlerimiz geleceğimizi nasıl şekillendiriyor?

32:00 Aileler çocuklarının seçimlerinde onlara nasıl rehberlik etmeli?

53:00 Eş seçiminde ailelerin doğru rehberliği nasıl olmalı?

01:07:00 Öfkeliyken yaptığımız seçimler hayatlarımızı nasıl etkiliyor?

01:27:00 Seçtiklerimizle mi vazgeçtiklerimizle mi var oluruz?

01:33:00 Seçimlerimiz geleceğimizi nasıl şekillendiriyor?