Ergenlik Döneminde Yaşanılan Çatışmalar | Ailede Benden Bize

Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim ile ergenlik döneminde ailede yaşanan çatışmaların mahiyeti konuşuldu.

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile ergenlik döneminde ailede yaşanan çatışmaların mahiyeti konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

10:00 Ergenlik döneminde yaşanılan çatışmalar

20:00 Ergenlik dönemi ve aile ilişkileri

27:00 Ergenlik döneminde aileyle neden çatışma yaşanır?

31:00 Ergenlik döneminde yaşanılan değişimler aileleri nasıl etkiliyor?

35:00 Ergenlik döneminde ailelerin gösterdiği hatalı tutum ve davranışlar

40:00 Ergenlik döneminde yaşanan sorunları çözerken nelere dikkat edilmeli?

01:02:00 Ergenlik döneminde yaşanılan sorunlarla nasıl mücadele etmeliyiz?

01:07:00 Hangi durumlar sonucunda ergen terapistine başvurmalı?

01:18:00 Ergenlik döneminde yaşanılan çatışmalar