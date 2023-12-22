Ergenlik Döneminde Yaşanılan Çatışmalar | Ailede Benden Bize
Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim ile ergenlik döneminde ailede yaşanan çatışmaların mahiyeti konuşuldu.
Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile ergenlik döneminde ailede yaşanan çatışmaların mahiyeti konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
10:00 Ergenlik döneminde yaşanılan çatışmalar
20:00 Ergenlik dönemi ve aile ilişkileri
27:00 Ergenlik döneminde aileyle neden çatışma yaşanır?
31:00 Ergenlik döneminde yaşanılan değişimler aileleri nasıl etkiliyor?
35:00 Ergenlik döneminde ailelerin gösterdiği hatalı tutum ve davranışlar
40:00 Ergenlik döneminde yaşanan sorunları çözerken nelere dikkat edilmeli?
01:02:00 Ergenlik döneminde yaşanılan sorunlarla nasıl mücadele etmeliyiz?
01:07:00 Hangi durumlar sonucunda ergen terapistine başvurmalı?
01:18:00 Ergenlik döneminde yaşanılan çatışmalar