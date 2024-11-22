Ailede Tükenmişlik Sendromunu Nasıl Yenebiliriz? | Ailede Benden Bize

Duygusal Dayanıklılığı Artırmak İçin Bireyler Neler Yapılabilir?

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Tükenmişlik Sendromu nedir?

06:00 Ailede Tükenmişlik Sendromunu Nasıl Yenebiliriz?

10:00 Günlük Yaşamda Stresi ve Tükenmişliği Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?

16:00 Rutinlerimiz Bizim İçin Nimet mi Külfet mi?

23:30 Tükenmişlik Sendromu, Depresyon veya Stresle Nasıl Ayrıştırılabilir?

32:00 "Sürekli Şikayet Etmek, İyilikleri de Azaltır"

36:00 Tükenmişlik Sendromunun En Yaygın Sebepleri Nelerdir?

47:00 Ailede Tükenmişlik Sendromunu Nasıl Yenebiliriz?

55:00 Duygusal Olarak Bizi Tüketen Davranışlar Nelerdir?

59:00 "Size Zarar Veren Kişiye, Samimiyetle Onun İyiliği İçin Dua Edin"

01:04:00 İş Stresi İle Başa Çıkmak İçin Neler Yapılmalı?

01:09:00 Duygusal Dayanıklılığı Artırmak İçin Bireyler Neler Yapılabilir?

01:28:00 Sosyal Yorgunlukla Nasıl Başa Çıkabiliriz?

01:33:00 Aile İçindeki İş Bölümü ve Destek, Tükenmişliği Nasıl Azaltabilir?