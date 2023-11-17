Hayatımızı Nasıl Güzelleştirebiliriz? | Ailede Benden Bize

Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim ile hayatımızı güzelleştirmenin yolları konuşuldu.

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, hayatımızı güzelleştirmenin yolları konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

04:00 Hayatımızı nasıl güzelleştirebiliriz?

09:30 Hayatı güzelleştirme farkındalığına nasıl ulaşırız?

25:00 Yürüyüş yapmak gündelik yaşantımızı nasıl etkiler?

31:00 Hayatımızı nasıl güzelleştirebiliriz?

41:00 Yalnız kalmak insan için bir imkan mı yoksa imtihan mıdır?

47:00 Şükretmek güzellikleri fark etme noktasında nasıl bir öneme sahip?

01:08:00 Hayatımızı nasıl güzelleştirebiliriz?

01:16:00 Hayatımızı güzelleştirmek noktasında zamanımızı ve enerjimizi neye harcamalıyız?