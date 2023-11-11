Ailede Sorumluluk Bilinci Nasıl Oluşur? I Ailede Benden Bize

Çocukların yaşına uygun sorumluluklar yüklemek neden önemli?



Ailede sorumluluk bilinci nasıl oluşur? Sorumluluklar çocuklar için bir yük müdür? Çocukların yaşına uygun sorumluluklar yüklemek neden önemli? Ailede fertlerden biri bütün sorumlulukları yükleniyorsa ne tür problemler ortaya çıkar? Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim ailede sorumluluk bilincine dair önemli açıklamalarda bulundu.

00:00 Ailede Benden Bize

12:00 Ailede sorumluluk bilinci nasıl oluşur?

26:00 Sorumluluklar çocuklar için bir yük müdür?

30:00 Çocukların yaşına uygun sorumluluklar yüklemek neden önemli?

33:15 Ailede fertlerden biri bütün sorumlulukları yükleniyorsa ne tür problemler ortaya çıkar?

41:00 Eşler arasında sorumluluk paylaşımı nasıl olmalı?

53:00 Çocukların sorumluluk sahibi olmalarını isterken yanlış metodlar mı deniyoruz?

59:00 Çocuklara sorumluluk kazandırmada yanlış anne ve baba tutumları

01:08:00 Ailede sorumluluk bilinci nasıl oluşur?

01:14:00 Ergenlik dönemindeki gençleri ürkütmeden nasıl sorumluluklar yüklemeliyiz?

01:17:00 Çocuklara sorumluluk kazandırmada yanlış anne ve baba tutumları

01:23:00 Yetişkinlikte sorumluluk almaktan kaçınan insanların ortak özellikleri

01:29:00 Bir ailede sağlıklı sorumluluk bilincinin oluştuğunu nasıl anlarız?