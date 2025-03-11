Ailede Benden Bize
Ramazanda Paylaştığımız Manevi Değerler Nelerdir? | Ailede Benden Bize
Aile İçi İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim seyircilerden gelen soruları cevapladı. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
02:00 Ramazanda Yardımlaşma ve Paylaşma
04:00 Ramazanda Paylaştığımız Manevi Değerler Nelerdir?
08:10 İnsanın Paylaşma İhtiyacı Neye Dayanır?
10:00 "Paylaşmak, Sevgiyi Paylaşmakla Başlar"
17:00 Paylaşmanın Sınırları Var mı?
26:00 Ailede Sorunların Paylaşılması Neden Önemlidir?
30:00 "Bir İnsanın Eşini Ciddiyetle Dinlemesi, Hayatı Ciddiye Aldığının Göstergesidir"
36:00 "Bir İnsanın Yükselebileceği En Büyük Makam, Rıza Makamıdır"
39:00 Paylaşma ve Yardımlaşmanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
44:50 "Biz Alarak Değil, Vererek İçimizdeki Maneviyatı Oluştururuz"
54:00 Aile İçi İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
01:04:00 Ramazanda Yardımlaşma ve Paylaşma