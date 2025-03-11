Ramazanda Paylaştığımız Manevi Değerler Nelerdir? | Ailede Benden Bize

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim seyircilerden gelen soruları cevapladı. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Ramazanda Yardımlaşma ve Paylaşma

04:00 Ramazanda Paylaştığımız Manevi Değerler Nelerdir?

08:10 İnsanın Paylaşma İhtiyacı Neye Dayanır?

10:00 "Paylaşmak, Sevgiyi Paylaşmakla Başlar"

17:00 Paylaşmanın Sınırları Var mı?

26:00 Ailede Sorunların Paylaşılması Neden Önemlidir?

30:00 "Bir İnsanın Eşini Ciddiyetle Dinlemesi, Hayatı Ciddiye Aldığının Göstergesidir"

36:00 "Bir İnsanın Yükselebileceği En Büyük Makam, Rıza Makamıdır"

39:00 Paylaşma ve Yardımlaşmanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

44:50 "Biz Alarak Değil, Vererek İçimizdeki Maneviyatı Oluştururuz"

54:00 Aile İçi İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

01:04:00 Ramazanda Yardımlaşma ve Paylaşma