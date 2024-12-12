Ailede Benden Bize
İnsan Ne Zaman Yalnız Hisseder? | Ailede Benden Bize
Yalnızlık, manevi bir arayışın sonucu olabilir mi?
Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
06:00 "İnsan İnsanda İyi Olur"
10:15 İnsan Ne Zaman Yalnız Hisseder?
16:00 Yalnızlık ve Değersizlik Duygusu Birbirini Nasıl Besler?
17:45 Kendini Değersiz Hissetmek, Yalnızlığı Tetikler mi?
20:30 Yalnızlık, Manevi Bir Arayışın Sonucu Olabilir mi?
29:00 Anlaşılmadığımızda mı Yalnız Hissederiz?
34:00 "İnsan Aldıkça Değil, Verdikçe İnsan Olur"
36:15 "İnsanın Kemali İçin Yalnız Kalmaya İhtiyacı Vardır"
43:00 "Kendisini Manevi Olarak Yetiştirmiş Birini Kimse Yalnızlığa Mahkum Edemez"
47:00 Modern Yaşam Yalnızlığı Nasıl Tetikliyor?
53:00 Pandemi Döneminde, Ailemizle Birlikte Olmamıza Rağmen Neden Yalnız Hissettik?
01:07:00 Evli İnsanlar Hangi Durumlarda Kendini Yalnız Hisseder?
01:14:00 Yalnız Başına Zaman Geçirmek Bencillik mi?
01:18:00 Ailede Sağlıklı İletişim Kurulamaması Yalnızlık Hissini Nasıl Arttırır?
01:26:00 Akran Zorbalığı, Bir Çocuğun Yalnızlık Duygusunu Nasıl Etkiler?
01:30:00 Modern Yaşam Yalnızlığı Nasıl Tetikliyor?