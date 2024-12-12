Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

06:00 "İnsan İnsanda İyi Olur"

10:15 İnsan Ne Zaman Yalnız Hisseder?

16:00 Yalnızlık ve Değersizlik Duygusu Birbirini Nasıl Besler?

17:45 Kendini Değersiz Hissetmek, Yalnızlığı Tetikler mi?

20:30 Yalnızlık, Manevi Bir Arayışın Sonucu Olabilir mi?

29:00 Anlaşılmadığımızda mı Yalnız Hissederiz?

34:00 "İnsan Aldıkça Değil, Verdikçe İnsan Olur"

36:15 "İnsanın Kemali İçin Yalnız Kalmaya İhtiyacı Vardır"

43:00 "Kendisini Manevi Olarak Yetiştirmiş Birini Kimse Yalnızlığa Mahkum Edemez"

47:00 Modern Yaşam Yalnızlığı Nasıl Tetikliyor?

53:00 Pandemi Döneminde, Ailemizle Birlikte Olmamıza Rağmen Neden Yalnız Hissettik?

01:07:00 Evli İnsanlar Hangi Durumlarda Kendini Yalnız Hisseder?

01:14:00 Yalnız Başına Zaman Geçirmek Bencillik mi?

01:18:00 Ailede Sağlıklı İletişim Kurulamaması Yalnızlık Hissini Nasıl Arttırır?

01:26:00 Akran Zorbalığı, Bir Çocuğun Yalnızlık Duygusunu Nasıl Etkiler?

01:30:00 Modern Yaşam Yalnızlığı Nasıl Tetikliyor?