Teknoloji Kullanımında Aile Rehberliği | Ailede Benden Bize

Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim ile tüketim çılgınlığı ve sanal yaşantıların aile hayatımıza etkisi konuşuldu.

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile tüketim çılgınlığı ve sanal yaşantıların aile hayatımıza etkisi konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

07:00 Teknoloji kullanımında aile rehberliği

14:00 Ailelerin rol modelliği teknoloji kullanımında nasıl bir öneme sahip?

19:30 Aile hayatında teknolojiyi nasıl bilinçli bir şekilde kullanmalıyız?

23:45 Ailelerin rol modelliği teknoloji kullanımında nasıl bir öneme sahip?

27:30 Teknoloji ile olan ilişkimiz ne düzeyde olmalı?

30:00 Teknoloji kullanımında çocukları bilinçli yönlendirme nasıl olur?

38:45 Ailede hangi koşullar çocukları teknoloji bağımlısı olmaya itiyor?

41:30 Aile hayatında teknolojiyi nasıl bilinçli bir şekilde kullanmalıyız?

46:30 Teknoloji kullanımında aile rehberliği

51:00 Çocuklarımıza teknoloji kullanımında kısıtlamalar koyarken nelere dikkat etmeliyiz?

56:30 Ailede hangi koşullar çocukları teknoloji bağımlısı olmaya itiyor?

01:04:00 Çocukları teknolojinin zararlarından nasıl korumalıyız?

01:09:00 Ailelerin rol modelliği teknoloji kullanımında nasıl bir öneme sahip?

01:14:00 Sosyal medyadaki mahremiyet ihlalleri aile hayatını nasıl etkiliyor?

01:19:00 Sosyal medyanın taşıyıcısı: Gösteri Toplumu ve Aile İlişkisi

01:23:00 Sosyal medyada yayılan tüketim çılgınlığı aile hayatımızı nasıl etkiliyor?

01:27:00 Günümüz dünyasının "Sahte İdolleri" fenomenler ve sanal yaşantıları