Kendimizi İyi Hissetmenin Yolları I Ailede Benden Bize

Saliha Erdim'in katkılarıyla kendimizi iyi tanımanın ve hissetmenin yolları konuşuldu

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, insanın kendini daha mutlu ve daha iyi nasıl hissedebileceğine dair önemli konulara değindi. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Kendimizi nasıl daha iyi hissedebiliriz?

08:07 Kendimizi iyi hissetmek her zaman mutlulukla mı ilişkili?

18:41 Ruhsal sağlığımızı yerinde tutabilmekte bilginin önemi

31:54 İyi hissetmek dış etkenlere mi bağlıdır?

36:24 Sosyal hayatımızda bizi iyi hissettirecek davranışlar ve durumlar

41:42 Kendimizi iyi hissetme yolculuğunda üretmenin önemi

43:13 Kendimizi tanımak daha iyi hissetmek noktasında bizlere neler sağlar?

45:37 Allah'tan görerek kendimize yüklediğimiz güzel vasıfları evrenselleştirme ödevimiz

57:20 Kendi halimizi iyileştirmeye çalışırken çevresel faktörler

59:50 "Görmemiz gerekenleri görememek asıl mutsuzluk kaynağımız"

1:00:08 Ruhsal yorgunluktan kurtulmak için neler yapmalıyız?

1:02:10 "Kendimize neyin iyi geldiğini bilmeyince kötü gelenlere odaklanıyoruz"

1:05:25 Sosyal hayatımızda bizi iyi hissettirecek davranışlar ve durumlar

1:24:20 "Sonuçtan memnun değilsek haklı olmanın bir manası yoktur"