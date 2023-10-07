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Kendimizi İyi Hissetmenin Yolları I Ailede Benden Bize 07 Ekim 2023 82. Bölüm
Narsist Bir Eşle Yaşamak | Ailede Benden Bize 29 Eylül 2023 81. Bölüm
Evlilikte Kıskançlık Ölçüsü I Ailede Benden Bize 23 Eylül 2023 80. Bölüm
Tüketim Kültürü | Ailede Benden Bize 16 Eylül 2023 79. Bölüm
Evlilikte Kendini Değersiz Hissetmek | Ailede Benden Bize 08 Eylül 2023 78. Bölüm
Kendimize değer vermeyi nasıl öğreniriz? I Ailede Benden Bize 01 Eylül 2023 77. Bölüm
Özgüvenli Çocuklar Yetiştirmek | Ailede Benden Bize 28 Temmuz 2023 76. Bölüm
Evlilikte Anlaşılma İhtiyacı | Ailede Benden Bize 21 Temmuz 2023 75. Bölüm
Aile ortamında yaz tatilleri | Ailede Benden Bize 14 Temmuz 2023 74. Bölüm
Affedebilmek I Ailede Benden Bize 07 Temmuz 2023 73. Bölüm
Çocuklarda saygı bilinci I Ailede Benden Bize 26 Temmuz 2023 72. Bölüm
Çocukların Hayatında Babanın Rolü I Ailede Benden Bize 19 Haziran 2023 71. Bölüm
Ailede Saygı İklimini Yeşertebilmek | Ailede Benden Bize 12 Haziran 2023 70. Bölüm
Aile İçinde İhlal Edilen Sınırlar | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 69. Bölüm
Aile Yaşantısında Sınırları Koruyabilmek | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 68. Bölüm
Çocuk Yetiştirmede Anne ve Baba İş Birliği | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 67. Bölüm
Kadının "Annelik" Kimliği | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 66. Bölüm
Evlilik Hayatında Arkadaş Çevresinin Önemi | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 65. Bölüm
Eşler Arası Sağlıklı İletişim ve Sorun Çözme Formülleri | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 64. Bölüm
Ailede Bayram Ruhunu Yaşamak | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 63. Bölüm
Ailede Öfke Kontrolü | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 62. Bölüm
Şükür ve Nankörlük Arasındaki Bağ | Ailede Benden Bize 01 Eylül 2023 61. Bölüm
Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 60. Bölüm
Ailede Ramazan hassasiyeti | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 59. Bölüm
Çocukluk Döneminde Yaşananlar | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 58. Bölüm
İçe Dönük İnsanlar | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 57. Bölüm
Toplumsal Duyarlılık | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 56. Bölüm
Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz? | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 55. Bölüm
Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları | Ailede Benden Bize 09 Temmuz 2023 54. Bölüm
Ailede Tartışma Kültürü | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 53. Bölüm
Akraba İlişkileri ve Bize Kazandırdıkları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 52. Bölüm
Ailede Hayata Hazırlanmak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 51. Bölüm
Engelli Bireylerle Yaşamak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 50. Bölüm
Gelin ve Kayınvalide İlişkisi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 49. Bölüm
Kayınvalide İle İyi Geçinmenin Yolları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 48. Bölüm
Eşler Arasında Duyguları Korumak | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 47. Bölüm
Evliliklerde İki Kişilik Yalnızlık | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 46. Bölüm
Merhametli Bireyler Yetiştirmek | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 45. Bölüm
Ailede Sorun Çözme Becerileri | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 44. Bölüm
Kadın Erkek Psikolojisi ve İletişimi | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 43. Bölüm
Takıntılı Bireylerle Yaşamak | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 42. Bölüm
Ailede Takıntılı Bireylerle Yaşamak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 41. Bölüm
Ailede Birlikte Gelişmek | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 40. Bölüm
Aile Yaşamının Kilit Parçaları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 39. Bölüm
Ailede Çocuğun İhtiyaçları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 38. Bölüm
Çocuğun Aile ve Toplum İçin Önemi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 37. Bölüm
Sorunlara Çözüm Üretmek | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 36. Bölüm
Aile İçinde Dinlemenin Önemi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 35. Bölüm
Aldatmanın Yansımaları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 34. Bölüm
Evliliklerde Aldatma | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 33. Bölüm
Ailede Mahremiyet Eğitimi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 32. Bölüm
Kardeş Kıskançlığı | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 31. Bölüm
Boşanmaya Giden Süreç | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 30. Bölüm
Boşanmak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 29. Bölüm
Ailede Denge ve Uyum | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 28. Bölüm
Evli Çiftlerin Aile Hayatına Karışılması | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 27. Bölüm
Geçmişe Takılmak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 26. Bölüm
Büyüklere Karşı Sorumluluklarımız | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 25. Bölüm
İyi Bir İletişimin Maddeleri | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 24. Bölüm
Ailede Huzursuzluk | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 23. Bölüm
Olumsuz Düşünme | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 22. Bölüm
Eş Seçiminde Uyum ve Denklik | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 21. Bölüm
Aşırı Baskı ve Gençler I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 20. Bölüm
Evliliğin İlk İki Yılı I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 19. Bölüm
Gençlerde Ergenlik Dönemi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 18. Bölüm
Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 17. Bölüm
Ailede Hedefler ve İdealler I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ailede Rol Dağılımı I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 15. Bölüm
Ailede Kriz Yönetimi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 14. Bölüm
Potansiyeli Ortaya Çıkarmak I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 13. Bölüm
Aile İletişiminde Anlaşılır Olabilmek I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 12. Bölüm
Benlik Oluşumunda Disiplinin Önemi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 11. Bölüm
İlişkilerimizde Davranışların Önemi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 10. Bölüm
Sevgiyi Doğru İletmek I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 9. Bölüm
Ailede Sevgi Dili I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 8. Bölüm
Ailede Sevgiyi Hissetmek I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 7. Bölüm
İnsan ve Aile İlişkisi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 6. Bölüm
Çocuğa Alışkanlık Kazandırmak I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 5. Bölüm
Çocuğa Değer Katan Alışkanlıklar I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 4. Bölüm
Anne ve Baba Davranışları I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 3. Bölüm
Çocuklarda Benlik ve Kişilik Kavramları I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 2. Bölüm
İnsan ve Aile İlişkisi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 1. Bölüm

Kendimizi İyi Hissetmenin Yolları I Ailede Benden Bize

Saliha Erdim'in katkılarıyla kendimizi iyi tanımanın ve hissetmenin yolları konuşuldu

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, insanın kendini daha mutlu ve daha iyi nasıl hissedebileceğine dair önemli konulara değindi. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Kendimizi nasıl daha iyi hissedebiliriz?
08:07 Kendimizi iyi hissetmek her zaman mutlulukla mı ilişkili?
18:41 Ruhsal sağlığımızı yerinde tutabilmekte bilginin önemi
31:54 İyi hissetmek dış etkenlere mi bağlıdır?
36:24 Sosyal hayatımızda bizi iyi hissettirecek davranışlar ve durumlar
41:42 Kendimizi iyi hissetme yolculuğunda üretmenin önemi
43:13 Kendimizi tanımak daha iyi hissetmek noktasında bizlere neler sağlar?
45:37 Allah'tan görerek kendimize yüklediğimiz güzel vasıfları evrenselleştirme ödevimiz
57:20 Kendi halimizi iyileştirmeye çalışırken çevresel faktörler
59:50 "Görmemiz gerekenleri görememek asıl mutsuzluk kaynağımız"
1:00:08 Ruhsal yorgunluktan kurtulmak için neler yapmalıyız?
1:02:10 "Kendimize neyin iyi geldiğini bilmeyince kötü gelenlere odaklanıyoruz"
1:05:25 Sosyal hayatımızda bizi iyi hissettirecek davranışlar ve durumlar
1:24:20 "Sonuçtan memnun değilsek haklı olmanın bir manası yoktur"

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