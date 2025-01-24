Ailede Benden Bize
Yaşama Sevincimizin Kaynağı Ne Olmalı? | Ailede Benden Bize
Monotonluk Yaşama Sevincini Nasıl Etkiler ve Bu Durum Nasıl Aşılabilir?
Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile mutluluk ve huzur konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
04:00 Yaşama Sevinci Doğuştan mı Gelir, Yoksa Sonradan mı Kazanılır?
14:00 "Yaşama Sevincinin Arka Planında "Ben Değerliyim" Duygusu Vardır?
15:30 Yaşama Sevincimizin Kaynağı Ne Olmalı?
19:30 Aile İçindeki Sorumluluklar ve Stres Yaşama Sevincini Nasıl Etkiler?
25:30 "Anne Babaların En Önemli Görevi Çocuğunun Yüreğine Girebilmektir"
29:00 Modern Yaşamda Yaşama Sevinci Neden Giderek Azalıyor?
34:00 Mutluluk ve Huzur Arasında Nasıl Bir Fark Var?
39:00 Monotonluk Yaşama Sevincini Nasıl Etkiler ve Bu Durum Nasıl Aşılabilir?
43:00 Yaşama Sevincimizin Kaynağı Ne Olursa, Çabuk Tükenmez?
55:00 "Sevginizi Ertelemeyin"
56:00 "Gördüklerimizi Değiştirmezsek Hissettiklerimiz de Değişmez"
01:04:00 Hayatı Daha Kolay Yaşamak İçin Üç İlke...
01:07:00 "Hayatın Anlamını Anladıkça Huzur Bizi Kuşatır"
01:10:00 Hayal Kırıklıklarıyla Başa Çıkmayı Öğrenmek Yaşama Sevincini Nasıl Etkiler?
01:15:00 Evlilikte Yaşama Sevincini Canlı Tutmak İçin Eşlerin Birbirine Nasıl Destek Olması Gerekir?
01:27:00 Eşlerin Birbirlerinde Yaşama Sevincini Tükettiği Davranışlar Neler?