Yaşama Sevincimizin Kaynağı Ne Olmalı? | Ailede Benden Bize

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile mutluluk ve huzur konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

04:00 Yaşama Sevinci Doğuştan mı Gelir, Yoksa Sonradan mı Kazanılır?

14:00 "Yaşama Sevincinin Arka Planında "Ben Değerliyim" Duygusu Vardır?

15:30 Yaşama Sevincimizin Kaynağı Ne Olmalı?

19:30 Aile İçindeki Sorumluluklar ve Stres Yaşama Sevincini Nasıl Etkiler?

25:30 "Anne Babaların En Önemli Görevi Çocuğunun Yüreğine Girebilmektir"

29:00 Modern Yaşamda Yaşama Sevinci Neden Giderek Azalıyor?

34:00 Mutluluk ve Huzur Arasında Nasıl Bir Fark Var?

39:00 Monotonluk Yaşama Sevincini Nasıl Etkiler ve Bu Durum Nasıl Aşılabilir?

43:00 Yaşama Sevincimizin Kaynağı Ne Olursa, Çabuk Tükenmez?

55:00 "Sevginizi Ertelemeyin"

56:00 "Gördüklerimizi Değiştirmezsek Hissettiklerimiz de Değişmez"

01:04:00 Hayatı Daha Kolay Yaşamak İçin Üç İlke...

01:07:00 "Hayatın Anlamını Anladıkça Huzur Bizi Kuşatır"

01:10:00 Hayal Kırıklıklarıyla Başa Çıkmayı Öğrenmek Yaşama Sevincini Nasıl Etkiler?

01:15:00 Evlilikte Yaşama Sevincini Canlı Tutmak İçin Eşlerin Birbirine Nasıl Destek Olması Gerekir?

01:27:00 Eşlerin Birbirlerinde Yaşama Sevincini Tükettiği Davranışlar Neler?