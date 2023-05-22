66. Bölüm | Kadının "Annelik" Kimliği

Anneliğe, çocuk yetiştirmeye dair yorumlar kadınları nasıl etkiliyor?

Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, toplumların anneliğe yüklediği anlam farklılıklarından bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Dünyaya baktığımız pencere: Anne

04:00 Kadının "Annelik" kimliği

11:00 Kadınlar, eşlerine anne kimliği ile yaklaşırsa...

25:00 Toplumdaki annelikle ilgili algı sağlıklı mı?

38:00 "Alttan almak" ile "Ezilmek" arasında bir tutum belirlemek

44:00 Toplumların anneliğe yüklediği anlam farklılıkları

56:00 Kadının "Annelik" kimliği

57:00 Mükemmel bir annelik mümkün mü?

01:05:00 Annelik tecrübe edilerek mi okuyarak mı öğrenilir?

01:13:00 Anneliğe, çocuk yetiştirmeye dair yorumlar kadınları nasıl etkiliyor?

01:20:00 Anneler ve babalar gününü okullarda etkinlikle kutlamak doğru mu?