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66. Bölüm | Kadının "Annelik" Kimliği
Anneliğe, çocuk yetiştirmeye dair yorumlar kadınları nasıl etkiliyor?
Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, toplumların anneliğe yüklediği anlam farklılıklarından bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...
00:00 Ailede Benden Bize
02:00 Dünyaya baktığımız pencere: Anne
04:00 Kadının "Annelik" kimliği
11:00 Kadınlar, eşlerine anne kimliği ile yaklaşırsa...
25:00 Toplumdaki annelikle ilgili algı sağlıklı mı?
38:00 "Alttan almak" ile "Ezilmek" arasında bir tutum belirlemek
44:00 Toplumların anneliğe yüklediği anlam farklılıkları
56:00 Kadının "Annelik" kimliği
57:00 Mükemmel bir annelik mümkün mü?
01:05:00 Annelik tecrübe edilerek mi okuyarak mı öğrenilir?
01:13:00 Anneliğe, çocuk yetiştirmeye dair yorumlar kadınları nasıl etkiliyor?
01:20:00 Anneler ve babalar gününü okullarda etkinlikle kutlamak doğru mu?