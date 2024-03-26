İsrafsız Ramazan sofraları için neler yapılabilir? | Ailede Benden Bize

İsrafın aileler üzerindeki ekonomik ve çevresel etkileri nelerdir?

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile israf kavramına dikkat etmenin önemi konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Modern Zamanda İsraf ve Tüketim Kültürü

16:00 İsrafın Aileler Üzerindeki Ekonomik ve Çevresel Etkileri Nelerdir?

24:00 Ailede İsrafı Önleme Bilinci Nasıl Gelişir?

30:00 Aileler Günlük Yaşamlarında İsrafı Önlemek İçin Hangi Adımları Atabilir?

37:00 İnsanın Yeni Varoluş Arayışı: Tüketim Kültürü

42:00 Duygu İsrafını Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

01:00:00 Aile İçinde Azaltmanın Çocuklara Öğretilmesinin Önemi

01:05:00 Ailede İsrafı Önleme Bilinci Gelişir?

01:12:00 İsrafsız Ramazan Sofraları İçin Neler Yapılabilir?