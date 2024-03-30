Günümüzde Aile Değerlerimizi Nasıl Yaşatabiliriz? | Ailede Benden Bize

Ailede Öğrendiğimiz Temel Değerler Neler?

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile "Ailede Öğrendiğimiz Temel Değerler" konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

03:30 Günümüzde Aile Değerlerimizi Nasıl Yaşatabiliriz?

08:30 Değerler Doğuştan Var mı Yoksa Sonradan Kazandığımız Özellikler midir?

12:00 Değerler Toplumsal Hayatın İşleyişinde Nasıl Bir Öneme Sahiptir?

23:00 Değerler Doğuştan Var mı Yoksa Sonradan Kazandığımız Özellikler midir?

34:00 Günümüzde Aile Değerlerimizi Nasıl Yaşatabiliriz?

41:00 Günümüzde Aktarımında Anne ve Babalar Nasıl Bilinçlenebilir?

44:30 Ailede Öğrendiğimiz Temel Değerler Neler?

50:00 Değerler Toplumsal Hayatın İşleyişinde Nasıl Bir Öneme Sahiptir?

55:30 Çocuklara Değerler Eğitimini Aktarırken Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar Neler?

01:01:00 Değerlerin Aktarımında Rol Model Olmanın Önemi Nedir?

01:04:00 Ailede Öğrendiğimiz Temel Değerler Neler?