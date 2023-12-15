Stresle Başa Çıkma Yöntemleri | Ailede Benden Bize

Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim ile kişilerin stres yaşamasında mizaçlarının etkisi konuşuldu.

Aile Danışmanı Saliha Erdim, Ailede Benden Bize programında stres hakkında önemli noktalara değindi. Stresin hayatımızdaki faydalı yönlerine ve stres yönetiminin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Stres, genellikle olumsuz bir etki olarak algılansa da, hayatımızda bazı faydalı yönleri bulunmaktadır. Kendimizi tanımak, stresle başa çıkma mekanizmalarımızı keşfetmemize ve geliştirmemize yardımcı olur. Stres yönetimi becerileri, yaşamın zorluklarıyla daha etkin bir şekilde baş edebilmemizi sağlar." Erdim ayrıca stresli bir aile ortamında büyüyen çocukların bu durumdan etkilenmesi konusuna da değindi. Ancak, sağlam bir destek sistemi, duygusal güvenlik ve etkili iletişim yoluyla aile içindeki stres faktörlerinin azaltılabileceğini belirtti. "Aile içinde stresi azaltmak için iletişim çok önemli. Aile bireyleri arasında açık, anlayışlı bir iletişim ortamı sağlamak, duyguların ifade edilmesine ve anlaşılmasına yardımcı olur. Birlikte zaman geçirmek, ortak aktiviteler düzenlemek ve birbirini desteklemek de stresi azaltmada etkilidir."

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile birlikte stresle başa çıkma yöntemleri konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Stresle başa çıkma yöntemleri

09:30 Modern çağın hastalığı: Stres

13:00 Hayatımızda stresin faydalı olduğu yönler var mı?

17:00 Kendimizi tanımak stres yönetiminde bize ne tür katkılar sağlar?

19:30 Kişilerin stres yaşamasında mizaçlarının etkisi

26:30 Stresli bir aile ortamında büyüyen çocuklar bu stresten nasıl etkileniyor?

35:00 Stres günümüzde daha mı yaygın?

44:00 Stresi aile hayatına yansıtmamak için neler yapmalıyız?

51:00 Stresli bir aile ortamında büyüyen çocuklar stresten nasıl etkileniyor?

57:00 Stresle başa çıkmak için neler yapabiliriz?

01:07:00 Stresi aile hayatına yansıtmamak için neler yapabiliriz?

01:16:00 Stresle başa çıkma yöntemleri

01:28:00 Stresle başa çıkmak için neler yapmalıyız?